Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Лыжные гонки
 
11:17 18.01.2026
Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгения Крупицкая
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Лыжница Евгения Крупицкая выиграла скиатлон в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
Крупицкая преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 23,1 секунды. Второй финишировала Алина Пеклецова (отставание - 1,9 секунды), тройку призеров замкнула Екатерина Смирнова (+31,5).
Скиатлон - гонка, в которой первую половину дистанции лыжники проходят классическим стилем, а вторую после смены лыж преодолевают коньковым ходом.
Соревнования в Казани завершатся мужским скиатлоном на 20 км позднее в воскресенье.
Александр Терентьев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Терентьев рассказал, как переживал из-за пропуска Олимпиады
17 января, 15:03
 
