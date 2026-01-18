https://ria.ru/20260118/khokkey-2068664119.html
Тренер "Каролины" похвалил Свечникова после хет-трика
Тренер "Каролины" похвалил Свечникова после хет-трика
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повзрослел в понимании игры, заявил после хет-трика россиянина главный тренер команды Род Бриндамор, отметив... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Тренер «Каролины» Бриндамор: Свечников повзрослел в понимании игры