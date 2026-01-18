Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Каролины" похвалил Свечникова после хет-трика - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:50 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/khokkey-2068664119.html
Тренер "Каролины" похвалил Свечникова после хет-трика
Тренер "Каролины" похвалил Свечникова после хет-трика - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Тренер "Каролины" похвалил Свечникова после хет-трика
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повзрослел в понимании игры, заявил после хет-трика россиянина главный тренер команды Род Бриндамор, отметив... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T23:50:00+03:00
2026-01-18T23:50:00+03:00
хоккей
спорт
андрей свечников
каролина харрикейнз
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:146:2047:1298_1920x0_80_0_0_c3d606967a9571ae70c14a52677d9573.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_7c6cb30041893d77f569bb39454c3066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей свечников, каролина харрикейнз, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер "Каролины" похвалил Свечникова после хет-трика

Тренер «Каролины» Бриндамор: Свечников повзрослел в понимании игры

© Фото : x.com/canesАндрей Свечников
Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : x.com/canes
Андрей Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повзрослел в понимании игры, заявил после хет-трика россиянина главный тренер команды Род Бриндамор, отметив также талант нападающего.
В ночь на воскресенье по московскому времени "Каролина" обыграла в гостях со счетом 4:1 "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Свечников оформил свой четвертый хет-трик в карьере в НХЛ и был признан первой звездой матча.
"Свечников понимает, что дело не только в забрасывании шайб и создании голевых моментов. Есть и другой аспект игры, и он постоянно работает над пониманием времени и пространства в игре. Думаю, в этом плане он повзрослел. Конечно, мы знаем, что у него много таланта", - приводит слова Бриндамора сайт лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нью-Джерси
1 : 4
Каролина
44:27 • Тимо Майер
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
33:12 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
34:09 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
48:33 • Jackson Blake
(Николай Элерс, К'Андре Миллер)
55:52 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортАндрей СвечниковКаролина ХаррикейнзНью-Джерси ДевилзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала