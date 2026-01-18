https://ria.ru/20260118/khachanov-2068576797.html
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Не игравший на этой неделе Рублев
опустился с 14-й строчки на 15-ю, пропустив вперед испанца Алехандро Давидович-Фокину
, который дошел до полуфинала турнира в австралийской Аделаиде. Хачанов
, также не игравший на этой неделе, опустился с 17-го места на 18-е, пропустив чеха Якуба Меншика, который выиграл турнир в Окленде (Новая Зеландия).
В первой десятке произошло одно изменение - американец Бен Шелтон сместил с седьмой строчки канадца Феликса Оже-Альяссима
. Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас
, второе место занимает итальянец Янник Синнер
, третьим идет немец Александр Зверев
. Даниил Медведев
остается первой ракеткой России, занимая 12-е место.
Рейтинг ATP, версия от 19 января:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 12050 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5105;
4 (4). Новак Джокович
(Сербия) - 4780;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4105;
6 (6). Алекс де Минаур
(Австралия) - 4080;
7 (8). Бен Шелтон (США) - 4000;
8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3990;
9 (9). Тейлор Фриц
(США) - 3840;
10 (10). Александр Бублик
(Казахстан) - 3065...
12 (12). Даниил Медведев (Россия) - 2910...
15 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2600...
18 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2320.