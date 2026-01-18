Рейтинг@Mail.ru
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:51 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/khachanov-2068576797.html
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP
Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T07:51:00+03:00
2026-01-18T07:51:00+03:00
теннис
спорт
карен хачанов
андрей рублев
феликс оже-альяссим
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981451218_0:0:1796:1011_1920x0_80_0_0_57a424b2433d55f70133ae815803c238.jpg
https://ria.ru/20260114/tennis-2067819655.html
https://ria.ru/20260117/tennis-2068461359.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981451218_56:0:1607:1163_1920x0_80_0_0_c2499a93c2683a157ef216b0ade97630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карен хачанов, андрей рублев, феликс оже-альяссим, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP

Рублев и Хачанов опустились на одну позицию в рейтинге ATP

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Не игравший на этой неделе Рублев опустился с 14-й строчки на 15-ю, пропустив вперед испанца Алехандро Давидович-Фокину, который дошел до полуфинала турнира в австралийской Аделаиде. Хачанов, также не игравший на этой неделе, опустился с 17-го места на 18-е, пропустив чеха Якуба Меншика, который выиграл турнир в Окленде (Новая Зеландия).
Джордан Смит - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
14 января, 14:39
В первой десятке произошло одно изменение - американец Бен Шелтон сместил с седьмой строчки канадца Феликса Оже-Альяссима. Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер, третьим идет немец Александр Зверев. Даниил Медведев остается первой ракеткой России, занимая 12-е место.
Рейтинг ATP, версия от 19 января:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 12050 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5105;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4780;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4105;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4080;
7 (8). Бен Шелтон (США) - 4000;
8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3990;
9 (9). Тейлор Фриц (США) - 3840;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3065...
12 (12). Даниил Медведев (Россия) - 2910...
15 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2600...
18 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open
17 января, 07:15
 
ТеннисСпортКарен ХачановАндрей РублевФеликс Оже-АльяссимАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала