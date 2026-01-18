https://ria.ru/20260118/gosdep-2068572181.html
СМИ: Госдеп хочет использовать ЧМ-2026 и Олимпиаду в дипломатическом ключе
Госдеп США планирует использовать проводимые на американской территории чемпионат мира по футболу и летние Олимпийские игры в качестве инструмента внешней... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
сша
мексика
канада
дональд трамп
государственный департамент сша
politico
футбол
вокруг спорта
сша
мексика
канада
сша, мексика, канада, дональд трамп, государственный департамент сша, politico, вокруг спорта, олимпийские игры, чемпионат мира по футболу 2026
США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Politico, Футбол, Вокруг спорта, Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу 2026
