СМИ: Госдеп хочет использовать ЧМ-2026 и Олимпиаду в дипломатическом ключе
06:31 18.01.2026 (обновлено: 06:57 18.01.2026)
СМИ: Госдеп хочет использовать ЧМ-2026 и Олимпиаду в дипломатическом ключе
СМИ: Госдеп хочет использовать ЧМ-2026 и Олимпиаду в дипломатическом ключе

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдеп США планирует использовать проводимые на американской территории чемпионат мира по футболу и летние Олимпийские игры в качестве инструмента внешней политики и дипломатии, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"В число документов (госдепа - ред.) входит "Руководство по спортивной дипломатии", в котором изложены методы использования страной таких масштабных мероприятий, как чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры", - говорится в материале издания.
Отмечается, что события планируются к использованию госдепом для достижения сочетания мягкой силы и привлечения иностранных инвестиций, а также продвижения приоритетов социальной политики президента США Дональда Трампа.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Госдеп подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран
14 января, 19:30
 
ФутболСШАМексикаКанадаДональд ТрампГосударственный департамент СШАPoliticoВокруг спортаОлимпийские игрыЧемпионат мира по футболу 2026
 
