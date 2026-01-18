СМИ: Госдеп хочет использовать ЧМ-2026 и Олимпиаду в дипломатическом ключе

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдеп США планирует использовать проводимые на американской территории чемпионат мира по футболу и летние Олимпийские игры в качестве инструмента внешней политики и дипломатии, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.