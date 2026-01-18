Рейтинг@Mail.ru
Аделина Сотникова родила второго ребенка
19:49 18.01.2026
Аделина Сотникова родила второго ребенка
Аделина Сотникова родила второго ребенка
Олимпийская чемпионка Игр в Сочи фигуристка Аделина Сотникова сообщила о рождении второго ребенка. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T19:49:00+03:00
2026-01-18T19:49:00+03:00
2026
Аделина Сотникова родила второго ребенка

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи Сотникова родила второго ребенка

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Сочи фигуристка Аделина Сотникова сообщила о рождении второго ребенка.
Сотникова в 2024 году вышла замуж за теннисиста Дмитрия Попко. В 2022 году у пары родился сын Адриан.
"Если вы смотрите это видео, вы становитесь свидетелем чуда. На свет появился новый прекрасный человечек. Теперь в нашей семье двое ангелочков. Это самое главное событие, которое подводит итог моему 2025-му и дарит невероятное начало 2026 году", - написала спортсменка в Instagram*.
Сотниковой 29 лет. В 2014 году она победила на Олимпиаде в Сочи в женском одиночном катании. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов Европы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
