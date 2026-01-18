Рейтинг@Mail.ru
Уровень мужского катания на ЧЕ был слабый, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:07 18.01.2026 (обновлено: 14:08 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/figurka-2068604177.html
Уровень мужского катания на ЧЕ был слабый, считает Тарасова
Уровень мужского катания на ЧЕ был слабый, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Уровень мужского катания на ЧЕ был слабый, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала слабым уровень мужского одиночного катания на чемпионате Европы, отметив выступления... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T14:07:00+03:00
2026-01-18T14:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
шеффилд
татьяна тарасова
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046551735_0:264:2998:1950_1920x0_80_0_0_5f8099030ae6f36aa2591f4ea6c11cab.jpg
https://ria.ru/20260117/egadze-2068541755.html
шеффилд
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046551735_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2c7f2ec5b4df8aecd4d9fb3e025edf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, шеффилд, татьяна тарасова, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Шеффилд, Татьяна Тарасова, Этери Тутберидзе
Уровень мужского катания на ЧЕ был слабый, считает Тарасова

Тарасова: лишь некоторые мужчины выступили достойно на ЧЕ, например Эгадзе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала слабым уровень мужского одиночного катания на чемпионате Европы, отметив выступления лишь нескольких спортсменов.
Победителем чемпионата Европы в британском Шеффилде стал грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе. Серебро завоевал итальянец Маттео Риццо, бронзу - чех Георгий Рештенко.
"Несколько мальчиков катались достойно. Ника катался просто выдающимся образом. Он прыгал четверные как тройные. Этери Георгиевна за несколько лет из простого мальчишки сделала выдающегося спортсмена. Уровень мужского одиночного стал немного выше, но если брать всех участников, то уровень все же слабый", - сказала Тарасова.
Этери Тутберидзе и Ника Егадзе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
17 января, 20:21
 
Фигурное катаниеСпортШеффилдТатьяна ТарасоваЭтери Тутберидзе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала