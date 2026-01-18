Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" проиграло "СКА-Нефтянику" в матче ЧР по хоккею с мячом
15:48 18.01.2026
"Динамо" проиграло "СКА-Нефтянику" в матче ЧР по хоккею с мячом
"Динамо" проиграло "СКА-Нефтянику" в матче ЧР по хоккею с мячом
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Динамо" проиграло "СКА-Нефтянику" в матче ЧР по хоккею с мячом

Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в матче ЧР со счетом 7:6

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 7:6. Хет-трик в составе "СКА-Нефтяника" оформил Александр Егорычев (63, 70 и 73-я минуты), также голы забили Владимир Каланчин (21, 84), Туомас Мяаття (44), Алан Джусоев (49). У "Динамо" отличились Роман Дарковский (10), Артем Бутенко (14), Егор Ахманаев (16, 85), Егор Рагулин (76) и Михаил Сергеев (90).
"СКА-Нефтяник" (42 очка) возглавляет таблицу чемпионата России, "Динамо" (37) идет на втором месте. В следующем матче "СКА-Нефтяник" примет нижегородский "Старт" 29 января. "Динамо" в этот же день сыграет в гостях с архангельским "Водником".
Результаты других матчей:
"Саяны" (Абакан) - "Динамо" (Казань) - 4:3;
"СКА-Уральский трубник" (Первоуральск) - "Волга" (Ульяновск) - 3:5;
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Старт" - 1:7;
"Кузбасс" (Кемерово) - "Родина" (Киров) - 10:1;
"Водник" - "Енисей" (Красноярск) - 5:2.
 
