"Динамо" проиграло "СКА-Нефтянику" в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

"СКА-Нефтяник" (42 очка) возглавляет таблицу чемпионата России, "Динамо" (37) идет на втором месте. В следующем матче "СКА-Нефтяник" примет нижегородский "Старт" 29 января. "Динамо" в этот же день сыграет в гостях с архангельским "Водником".