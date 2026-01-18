Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым

https://ria.ru/20260118/chimaev-2068642059.html
Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал совместную фотографию с помощником главы Чечни,... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
спорт, хамзат чимаев, адам кадыров
Единоборства, Спорт, Хамзат Чимаев, Адам Кадыров
Боец ММА Хамзат Чимаев выложил фото с помощником главы Чечни Адамом Кадыровым
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал совместную фотографию с помощником главы Чечни, секретарем безопасности республики Адамом Кадыровым.
Спортсмен опубликовал фотографию в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), сопроводив фразой на чеченском языке "Какая бы ни была дорога – хоть с козлами, хоть с лошадьми – нам все нипочем".
Чимаеву 31 год. В августе он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, победив единогласным решением судей южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего в его активе 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.