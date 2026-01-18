Рейтинг@Mail.ru
Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым
Единоборства
 
19:23 18.01.2026
Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым
Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым
Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал совместную фотографию с помощником главы Чечни,... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026
спорт, хамзат чимаев, адам кадыров
Единоборства, Спорт, Хамзат Чимаев, Адам Кадыров
Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым

Боец ММА Хамзат Чимаев выложил фото с помощником главы Чечни Адамом Кадыровым

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал совместную фотографию с помощником главы Чечни, секретарем безопасности республики Адамом Кадыровым.
Спортсмен опубликовал фотографию в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), сопроводив фразой на чеченском языке "Какая бы ни была дорога – хоть с козлами, хоть с лошадьми – нам все нипочем".
Чимаеву 31 год. В августе он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, победив единогласным решением судей южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего в его активе 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили
8 декабря 2025, 10:16
