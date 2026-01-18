https://ria.ru/20260118/borodavko-2068608830.html
Бородавко заявил, что Большунов побеждает не на пике формы
КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов еще не достиг своих лучших кондиций в текущем сезоне, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
В воскресенье Большунов
стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России, который прошел в Казани. Ранее здесь же он выиграл первую гонку в сезоне, победив на дистанции 15 км свободным стилем.
"Подтверждаются мои слова о том, что он может начать чувствовать себя увереннее и набирать спортивную форму. Мое единственное пожелание - чтобы он продолжал в том же духе и наращивал форму. Я думаю, что он еще не достиг своих лучших кондиций", - сказал Бородавко
.
С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.
"Трудно сказать, - ответил Бородавко на вопрос, выйдет ли Большунов на пик формы в Южно-Сахалинске. - Но все готовятся к чемпионату России и стараются достичь пика формы именно там".
Большунову 29 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".