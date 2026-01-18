Бородавко заявил, что Большунов побеждает не на пике формы

КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов еще не достиг своих лучших кондиций в текущем сезоне, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

В воскресенье Большунов стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России, который прошел в Казани. Ранее здесь же он выиграл первую гонку в сезоне, победив на дистанции 15 км свободным стилем.

"Подтверждаются мои слова о том, что он может начать чувствовать себя увереннее и набирать спортивную форму. Мое единственное пожелание - чтобы он продолжал в том же духе и наращивал форму. Я думаю, что он еще не достиг своих лучших кондиций", - сказал Бородавко

С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

"Трудно сказать, - ответил Бородавко на вопрос, выйдет ли Большунов на пик формы в Южно-Сахалинске. - Но все готовятся к чемпионату России и стараются достичь пика формы именно там".