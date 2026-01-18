Рейтинг@Mail.ru
Бородавко заявил, что Большунов побеждает не на пике формы
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
14:47 18.01.2026
Бородавко заявил, что Большунов побеждает не на пике формы
Бородавко заявил, что Большунов побеждает не на пике формы - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Бородавко заявил, что Большунов побеждает не на пике формы
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов еще не достиг своих лучших кондиций в текущем сезоне, заявил РИА Новости старший тренер сборной... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
александр большунов, юрий бородавко, спорт, кубок россии по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Александр Большунов, Юрий Бородавко, Спорт, Кубок России по лыжным гонкам
Бородавко заявил, что Большунов побеждает не на пике формы

Бородавко считает, что Большунов еще не достиг своих лучших кондиций

© РИА Новости / Павел Бедняков
Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов еще не достиг своих лучших кондиций в текущем сезоне, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
В воскресенье Большунов стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России, который прошел в Казани. Ранее здесь же он выиграл первую гонку в сезоне, победив на дистанции 15 км свободным стилем.
Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира
Вчера, 13:54
Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира
Вчера, 13:54
"Подтверждаются мои слова о том, что он может начать чувствовать себя увереннее и набирать спортивную форму. Мое единственное пожелание - чтобы он продолжал в том же духе и наращивал форму. Я думаю, что он еще не достиг своих лучших кондиций", - сказал Бородавко.
С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.
"Трудно сказать, - ответил Бородавко на вопрос, выйдет ли Большунов на пик формы в Южно-Сахалинске. - Но все готовятся к чемпионату России и стараются достичь пика формы именно там".
Большунову 29 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Вчера, 11:17
 
Лыжные гонки, Александр Большунов, Юрий Бородавко, Спорт, Кубок России по лыжным гонкам
 
