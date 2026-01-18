Бородавко считает, что российские лыжники отстали от иностранцев

КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что россияне отстали от иностранцев за время отстранения от международных соревнований.
В воскресенье Савелий Коростелев стал пятым в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
«
"Пятый - это очень хороший результат. Прогресс налицо. Это то, о чем мы говорили: все это сбывается. Это говорит о том, что мы понимаем, в какой точке находимся, знаем, что сделать и как достичь более высоких результатов", - заявил Бородавко.
"Мы реально отстали из-за отстранения, это все демонстрирует. Поэтому мы должны быть честны перед собой и четко ставить цели и задачи для решения этих вопросов", - подчеркнул собеседник агентства.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.