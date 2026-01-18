https://ria.ru/20260118/biatlon-2068615000.html
Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Француженка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
