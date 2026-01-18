Рейтинг@Mail.ru
Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Биатлон
 
15:42 18.01.2026
Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
© Соцсети Федерации биатлона ФранцииЛу Жанмонно
© Соцсети Федерации биатлона Франции
Лу Жанмонно. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Француженка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.
Лидер общего зачета Жанмонно преодолела дистанцию 10 километров за 29 минут 26,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание - 10,5 секунды; три промаха), третьей - француженка Камилла Бене (+12,9; без промахов).
Этап в Рупольдинге завершится в воскресенье мужской гонкой преследования.
Кристина Резцова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России
17 января, 15:28
 
Биатлон
 
