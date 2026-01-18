Рейтинг@Mail.ru
00:34 18.01.2026 (обновлено: 07:00 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/bendi-2068560055.html
Международная федерация бенди готова к допуску российских юниоров
Международная федерация хоккея с мячом (FIB) готова к диалогу с национальными федерациями России и Белоруссии по возвращению юниоров обеих стран к соревнованиям РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T00:34:00+03:00
2026-01-18T07:00:00+03:00
спорт, международный олимпийский комитет (мок), fib, хоккей с мячом
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), FIB, Хоккей с мячом
Мячи для бенди. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Международная федерация хоккея с мячом (FIB) готова к диалогу с национальными федерациями России и Белоруссии по возвращению юниоров обеих стран к соревнованиям без ограничений, сообщается на сайте организации.
Исполком FIB пришел к такому решению на заседании в финском Пори 16 января.
«
"После тщательного обсуждения исполком FIB пришел к выводу, что организация открыта для начала конструктивного диалога с соответствующими национальными федерациями хоккея с мячом относительно участия юных спортсменов в будущих соревнованиях FIB. FIB остается твердо приверженной основополагающим принципам олимпийского движения и подтверждает, что федерация открыта и будет оставаться открытой для своих членов", - говорится в заявлении FIB.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)FIBХоккей с мячом
 
