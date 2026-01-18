Гол Серлота принес "Атлетико" победу над "Алавесом" в матче Ла Лиги

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сыграл 550-й матч в чемпионате Испании, сравнявшись по этому показателю с бывшим форвардом мадридского "Реала" Раулем. Француз теперь занимает четвертое место по количеству сыгранных встреч в истории Ла Лиги.
"Атлетико", набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Алавес" продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти встреч. Команда с 19 баллами располагается на 18-й строчке.
В следующем туре "Атлетико" 25 января примет "Мальорку", "Алавес" в этот же день дома сыграет с "Бетисом".
В другом матче "Валенсия" в гостях обыграла "Хетафе" со счетом 1:0.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.