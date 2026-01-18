Гол Серлота принес "Атлетико" победу над "Алавесом" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Атлетико" одержал победу над "Алавесом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 38-й минуте забил Александер Сёрлот.

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сыграл 550-й матч в чемпионате Испании, сравнявшись по этому показателю с бывшим форвардом мадридского "Реала" Раулем. Француз теперь занимает четвертое место по количеству сыгранных встреч в истории Ла Лиги.

"Атлетико", набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Алавес" продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти встреч. Команда с 19 баллами располагается на 18-й строчке.

В следующем туре "Атлетико" 25 января примет "Мальорку", "Алавес" в этот же день дома сыграет с "Бетисом".