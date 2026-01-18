Рейтинг@Mail.ru
Гол Серлота принес "Атлетико" победу над "Алавесом" в матче Ла Лиги
Футбол
 
20:16 18.01.2026
Гол Серлота принес "Атлетико" победу над "Алавесом" в матче Ла Лиги
Гол Серлота принес "Атлетико" победу над "Алавесом" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Гол Серлота принес "Атлетико" победу над "Алавесом" в матче Ла Лиги
"Атлетико" одержал победу над "Алавесом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Атлетико" одержал победу над "Алавесом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 38-й минуте забил Александер Сёрлот.
Чемпионат Испании по футболу
18 января 2026 • начало в 18:15
Завершен
Атлетико Мадрид
1 : 0
Алавес
48‎’‎ • Александер Серлот
(Пабло Барриос)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сыграл 550-й матч в чемпионате Испании, сравнявшись по этому показателю с бывшим форвардом мадридского "Реала" Раулем. Француз теперь занимает четвертое место по количеству сыгранных встреч в истории Ла Лиги.
"Атлетико", набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Алавес" продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти встреч. Команда с 19 баллами располагается на 18-й строчке.
В следующем туре "Атлетико" 25 января примет "Мальорку", "Алавес" в этот же день дома сыграет с "Бетисом".
В другом матче "Валенсия" в гостях обыграла "Хетафе" со счетом 1:0.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
16 января, 01:20
 
Футбол
 
