Бол-герл стало плохо во время матча Александровой на Australian Open
Теннис
 
09:11 18.01.2026
Бол-герл стало плохо во время матча Александровой на Australian Open
Подающая мячи девочка почувствовала себя плохо во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянкой Екатериной Александровой
2026-01-18T09:11:00+03:00
2026-01-18T09:11:00+03:00
теннис
спорт
екатерина александрова
australian open
2026
Бол-герл стало плохо во время матча Александровой на Australian Open

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подающая мячи девочка почувствовала себя плохо во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянкой Екатериной Александровой и Зейнеп Сенмез из Турции.
Во втором сете при счете 5:3 в пользу Александровой на подаче россиянки бол-герл возле судейской вышки покачнулась, а потом упала на корт. Сенмез и судья помогли девочке. Затем врачи оказали ей помощь и увели в подтрибунное помещение.
Ранее бол-герл упала в обморок во время матча первого круга мужской квалификации Australian Open.
