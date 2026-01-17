Лыжник из России подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков в разговоре с РИА Новости заявил, что отправил исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отказе в нейтральном статусе.