Лыжник из России подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков в разговоре с РИА Новости заявил, что отправил исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отказе в нейтральном статусе.
«
"Мне отказали по причине того, что у меня четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. Я вел с FIS диалог: запросил пункт правил, где было бы написано, что должно пройти пять лет, как они заявляют, с момента последней дисквалификации, чтобы нейтральный спортсмен мог выступать, ответа не последовало. Я подал исковое заявление в CAS на решение об отказе в нейтральном статусе", - сказал Волков.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря СAS признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Норвежцы грозятся сорвать визит русских лыжников: почему они плюют на суд
2 декабря 2025, 20:10