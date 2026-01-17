Рейтинг@Mail.ru
Лыжник из России подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 17.01.2026 (обновлено: 13:22 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/volkov-2068490397.html
Лыжник из России подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе
Лыжник из России подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Лыжник из России подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе
Российский лыжник Сергей Волков в разговоре с РИА Новости заявил, что отправил исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отказе в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T13:15:00+03:00
2026-01-17T13:22:00+03:00
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_4cc5bd93e6aa7dc83c04140f0aaa0d79.jpg
https://ria.ru/20251202/lyzhniki-2059350067.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_076fda568dea76902030f66500a411d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), лыжные виды спорта
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные виды спорта
Лыжник из России подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе

Лыжник Волков подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкСергей Волков
Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Сергей Волков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков в разговоре с РИА Новости заявил, что отправил исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отказе в нейтральном статусе.
«
"Мне отказали по причине того, что у меня четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. Я вел с FIS диалог: запросил пункт правил, где было бы написано, что должно пройти пять лет, как они заявляют, с момента последней дисквалификации, чтобы нейтральный спортсмен мог выступать, ответа не последовало. Я подал исковое заявление в CAS на решение об отказе в нейтральном статусе", - сказал Волков.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря СAS признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Елена Вяльбе и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Норвежцы грозятся сорвать визит русских лыжников: почему они плюют на суд
2 декабря 2025, 20:10
 
СпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала