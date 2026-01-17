https://ria.ru/20260117/voleybol-2068543451.html
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:18, 25:19).
"Зенит" выиграл шестой матч подряд и с 15 победами занимает третье место в таблице. "Динамо" (14 побед, 4 поражения) идет пятым.
Результаты других матчей дня:
- "Белогорье" (Белгород) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21);
- "Газпром-Югра" (Сургут) - "Локомотив" (Новосибирск) - 1-3 (25:22, 37:39; 20:25, 21:25);
- "Горький" (Нижний Новгород) - "Факел-Ямал" (Новый Уренгой) - 0-3 (20:25, 16:25, 20:25).