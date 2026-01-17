https://ria.ru/20260117/uroven-2068501773.html
Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень, заявил Ольховский
Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень, заявил Ольховский - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень, заявил Ольховский
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень и должна держать его на турнирах Большого шлема, сказал РИА Новости двукратный победитель... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T14:43:00+03:00
2026-01-17T14:43:00+03:00
2026-01-17T14:43:00+03:00
теннис
спорт
андрей ольховский
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875135671_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_fe97f0293998d6c86cf21d48fc9c2e34.png
https://ria.ru/20260117/andreeva-2068493936.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875135671_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_b6935fc5d89b802f2c21e7e9ca9a03e9.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей ольховский, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Андрей Ольховский, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень, заявил Ольховский
Ольховский: Андреева должна держать хороший уровень на турнирах Большого шлема