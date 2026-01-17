Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень, заявил Ольховский
Теннис
 
14:43 17.01.2026
Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень, заявил Ольховский
Российская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская теннисистка Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень и должна держать его на турнирах Большого шлема, сказал РИА Новости двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
Андреева в субботу обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко в финале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
"Очень уверенный турнир. Он придаст психологической уверенности. То, чего не хватало в концовке прошлого года. По игре - результат говорит сам за себя. Мирра вышла на хороший уровень. Надеюсь, что будет держаться на нем на Australian Open. Соперницы там будут серьезнее. Там легких нет. И это будет реальное испытание той кондиции, в которой ты находишься", - сказал Ольховский.
Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой WTA в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. 18-летняя россиянка в понедельник поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Аделаиде
Вчера, 13:41
 
ТеннисСпортАндрей ОльховскийМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
