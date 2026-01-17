Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень, заявил Ольховский

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская теннисистка Мирра Андреева вышла на очень хороший уровень и должна держать его на турнирах Большого шлема, сказал РИА Новости двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой WTA в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. 18-летняя россиянка в понедельник поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.