В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП
Информация о гибели бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, он в порядке и находится в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП
Президент "Ахмата" Бичуев: Чимаев в порядке и не попадал в ДТП, он в ОАЭ
ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Информация о гибели бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, он в порядке и находится в ОАЭ, сообщил РИА Новости президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев.
Ранее в социальных сетях стали распространятся утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии в Грозном.
"Информация о гибели Хамзата Чимаева в аварии в Грозном не соответствует действительности. С ним всё в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их", - сказал Бичуев.
Чимаев выступает за бойцовский клуб "Ахмат" с 2023 года.