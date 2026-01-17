В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП

ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Информация о гибели бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, он в порядке и находится в ОАЭ, сообщил РИА Новости президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев.

Ранее в социальных сетях стали распространятся утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии в Грозном.

"Информация о гибели Хамзата Чимаева в аварии в Грозном не соответствует действительности. С ним всё в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их", - сказал Бичуев.