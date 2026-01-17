Рейтинг@Mail.ru
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
14:48 17.01.2026 (обновлено: 17:13 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/ufc-2068502944.html
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП
Информация о гибели бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, он в порядке и находится в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T14:48:00+03:00
2026-01-17T17:13:00+03:00
единоборства
спорт
оаэ
грозный
хамзат чимаев
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037161366_0:4:1080:612_1920x0_80_0_0_c23393f0a47ad5e22d870cd38ba9fce3.jpg
https://ria.ru/20260112/chp-2067432188.html
оаэ
грозный
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037161366_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_8179a2d0712666964ac3b697af25302c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оаэ, грозный, хамзат чимаев, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, ОАЭ, Грозный, Хамзат Чимаев, Смешанные боевые искусства (ММА)
В Чечне опровергли информацию о гибели Чимаева в ДТП

Президент "Ахмата" Бичуев: Чимаев в порядке и не попадал в ДТП, он в ОАЭ

© UFCХамзат Чимаев
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© UFC
Хамзат Чимаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Информация о гибели бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, он в порядке и находится в ОАЭ, сообщил РИА Новости президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев.
Ранее в социальных сетях стали распространятся утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии в Грозном.
"Информация о гибели Хамзата Чимаева в аварии в Грозном не соответствует действительности. С ним всё в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их", - сказал Бичуев.
Чимаев выступает за бойцовский клуб "Ахмат" с 2023 года.
Ахмат Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сын Кадырова опубликовал заявление после драки борцов в Грозном
12 января, 18:28
 
ЕдиноборстваСпортОАЭГрозныйХамзат ЧимаевСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала