Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина

«

"Я знаю, что Егор недоволен, когда я сажаю его на скамейку. Я даже рассчитываю на такую реакцию. Я знаю, что он в состоянии привнести нужную жесткость: защищаться один в один, переключаться на заслонах, держать более габаритных соперников, пролезать в "краску". А его сильные качества - бросок и умение открываться под трехочковый - никуда не денутся", - заявил Фернандес на послематчевой пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале "Бруклина".