Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 17.01.2026 (обновлено: 11:42 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/trener-2068475472.html
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что решил заменить российского защитника Егора Демина в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T11:03:00+03:00
2026-01-17T11:42:00+03:00
спорт
бруклин нетс
егор демин
чикаго буллз
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:421:2048:1573_1920x0_80_0_0_1798ee007954bce1348d85ea4dbdc7f4.jpg
https://ria.ru/20251215/demin--2062089452.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:229:2048:1765_1920x0_80_0_0_947d93e28377e40c03f5e84f3e7d112a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бруклин нетс, егор демин, чикаго буллз, нба
Спорт, Бруклин Нетс, Егор Демин, Чикаго Буллз, НБА
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина

Фернандес заявил, что заменил Демина из-за недостаточной интенсивности

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что решил заменить российского защитника Егора Демина в конце матча против "Чикаго Буллз" из-за недостаточного уровня интенсивности у игрока.
В субботу клуб "Бруклин Нетс" дома одержал победу над "Чикаго Буллз" 112:109 в матче регулярного чемпионата НБА. Демин провел на площадке почти 19 минут, набрал 5 очков и сделал 2 ассиста. Россиянин был заменен за пять минут до конца последней четверти.
«
"Я знаю, что Егор недоволен, когда я сажаю его на скамейку. Я даже рассчитываю на такую реакцию. Я знаю, что он в состоянии привнести нужную жесткость: защищаться один в один, переключаться на заслонах, держать более габаритных соперников, пролезать в "краску". А его сильные качества - бросок и умение открываться под трехочковый - никуда не денутся", - заявил Фернандес на послематчевой пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале "Бруклина".
"Я ожидал от Егора большего уровня жесткости и интенсивности. У нас с ним был разговор об этом, и я точно знаю, что он способен делать это", - добавил тренер.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 34 матча, в среднем набирая 10,6 очка, делая 3,5 передачи и совершая 3,2 подбора.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
15 декабря 2025, 11:50
 
СпортБруклин НетсЕгор ДеминЧикаго БуллзНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала