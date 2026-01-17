https://ria.ru/20260117/trener-2068475472.html
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что решил заменить российского защитника Егора Демина в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T11:03:00+03:00
2026-01-17T11:03:00+03:00
2026-01-17T11:42:00+03:00
спорт
бруклин нетс
егор демин
чикаго буллз
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:421:2048:1573_1920x0_80_0_0_1798ee007954bce1348d85ea4dbdc7f4.jpg
https://ria.ru/20251215/demin--2062089452.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:229:2048:1765_1920x0_80_0_0_947d93e28377e40c03f5e84f3e7d112a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бруклин нетс, егор демин, чикаго буллз, нба
Спорт, Бруклин Нетс, Егор Демин, Чикаго Буллз, НБА
Тренер "Бруклина" объяснил замену Демина
Фернандес заявил, что заменил Демина из-за недостаточной интенсивности
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что решил заменить российского защитника Егора Демина в конце матча против "Чикаго Буллз" из-за недостаточного уровня интенсивности у игрока.
В субботу клуб "Бруклин Нетс
" дома одержал победу над "Чикаго Буллз
" 112:109 в матче регулярного чемпионата НБА
. Демин
провел на площадке почти 19 минут, набрал 5 очков и сделал 2 ассиста. Россиянин был заменен за пять минут до конца последней четверти.
«
"Я знаю, что Егор недоволен, когда я сажаю его на скамейку. Я даже рассчитываю на такую реакцию. Я знаю, что он в состоянии привнести нужную жесткость: защищаться один в один, переключаться на заслонах, держать более габаритных соперников, пролезать в "краску". А его сильные качества - бросок и умение открываться под трехочковый - никуда не денутся", - заявил Фернандес на послематчевой пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале "Бруклина".
"Я ожидал от Егора большего уровня жесткости и интенсивности. У нас с ним был разговор об этом, и я точно знаю, что он способен делать это", - добавил тренер.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 34 матча, в среднем набирая 10,6 очка, делая 3,5 передачи и совершая 3,2 подбора.