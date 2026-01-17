https://ria.ru/20260117/tomash-2068473681.html
Чешский теннисист победил на турнире в Аделаиде
Чешский теннисист победил на турнире в Аделаиде
Чешский теннисист победил на турнире в Аделаиде
Чешский теннисист Томаш Махач одержал победу над французом Уго Умбером в финале турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого...
Чешский теннисист победил на турнире в Аделаиде
Махач обыграл Умбера в финале теннисного турнира в Аделаиде