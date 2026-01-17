Рейтинг@Mail.ru
Чешский теннисист победил на турнире в Аделаиде
Теннис
 
10:31 17.01.2026 (обновлено: 11:42 17.01.2026)
Чешский теннисист победил на турнире в Аделаиде
Чешский теннисист Томаш Махач одержал победу над французом Уго Умбером в финале турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Чешский теннисист Томаш Махач одержал победу над французом Уго Умбером в финале турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого составляет 700 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:2 в пользу 35-й ракетки мира Махача. Умбер занимает 36-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты.
Махачу 25 лет, он выиграл второй титул под эгидой ATP в карьере. Умберу 27 лет, он семь раз становился победителем турниров ATP.
ТеннисСпортУго УмберАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
