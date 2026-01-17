Чешский теннисист победил на турнире в Аделаиде

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Чешский теннисист Томаш Махач одержал победу над французом Уго Умбером в финале турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого составляет 700 тысяч долларов.

Махачу 25 лет, он выиграл второй титул под эгидой ATP в карьере. Умберу 27 лет, он семь раз становился победителем турниров ATP.