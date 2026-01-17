Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
07:42 17.01.2026 (обновлено: 09:09 17.01.2026)
Меншик обыграл Баэса в финале турнира в Окленде
Чешский теннисист Якуб Меншик одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в финале турнира категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд...
2026-01-17T07:42:00+03:00
2026-01-17T09:09:00+03:00
теннис
спорт
окленд
новая зеландия
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт, окленд, новая зеландия, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Окленд, Новая Зеландия, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Меншик обыграл Баэса в финале турнира в Окленде

Чешский теннисист Меншик одержал победу над аргентинцем Баэсом в Окленде

© Фото : Соцсети спортсменаСебастьян Баэс
Себастьян Баэс - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Себастьян Баэс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Чешский теннисист Якуб Меншик одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в финале турнира категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого составляет 700 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Меншика, который получил третий номер посева. Баэс был посеян на турнире под седьмым номером. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ASB Classic
17 января 2026 • начало в 04:10
Завершен
Себастьян Баэс
0 : 23:66:7
Якуб Меншик
Календарь Турнирная таблица История встреч
Меншику 20 лет, он выиграл второй титул под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Чешский теннисист является 18-й ракеткой мира. Баэсу 25 лет, в его активе семь титулов ATP.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open
Вчера, 07:15
 
ТеннисСпортОклендНовая ЗеландияАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
