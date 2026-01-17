https://ria.ru/20260117/tennis-2068463090.html
Меншик обыграл Баэса в финале турнира в Окленде
Меншик обыграл Баэса в финале турнира в Окленде - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Меншик обыграл Баэса в финале турнира в Окленде
Чешский теннисист Якуб Меншик одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в финале турнира категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T07:42:00+03:00
2026-01-17T07:42:00+03:00
2026-01-17T09:09:00+03:00
теннис
спорт
окленд
новая зеландия
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888368503_0:0:1289:726_1920x0_80_0_0_2a154588fb6ed565888e2d6f0d7ec387.jpg
https://ria.ru/20260117/tennis-2068461359.html
окленд
новая зеландия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888368503_199:0:1211:759_1920x0_80_0_0_9dd297c5622045a9c8a6a4d51d8979aa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, окленд, новая зеландия, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Окленд, Новая Зеландия, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Меншик обыграл Баэса в финале турнира в Окленде
Чешский теннисист Меншик одержал победу над аргентинцем Баэсом в Окленде