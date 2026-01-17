Меншик обыграл Баэса в финале турнира в Окленде

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Чешский теннисист Якуб Меншик одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в финале турнира категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого составляет 700 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Меншика, который получил третий номер посева. Баэс был посеян на турнире под седьмым номером. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.