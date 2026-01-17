Рейтинг@Mail.ru
Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала
Теннис
 
00:14 17.01.2026 (обновлено: 00:19 17.01.2026)
Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала
Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что в 2025 году не знал, как будет развиваться его карьера в связи с допинговым делом. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
австралия
Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала

Синнер признался, что не знал, как будет развиваться его карьера после скандала

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что в 2025 году не знал, как будет развиваться его карьера в связи с допинговым делом.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в феврале 2025 года объявило о дисквалификации Синнера сроком до 4 мая 2025 года, после того как он сдал две положительные допинг-пробы на клостебол. Итальянец заявил, что принял предложение WADA о трехмесячной дисквалификации и урегулировании допинг-дела, которое иначе могло тянуться до конца года. Игрок объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей. Независимый трибунал постановил, что Синнер не несет никакой вины за два нарушения антидопинговых правил.
«
"Прошлый год, безусловно, был сложным, потому что в тот момент я точно не знал, что со мной произойдет. Я старался получать удовольствие, когда выходил на корт, но все равно держал все это в голове. Для меня это было тяжело, и для семьи тоже. Я старался держаться рядом с самыми близкими людьми - иногда это помогало, иногда нет", - приводит слова Синнера Ubitennis.
"Я верю, что все происходит не просто так. Эта история закалила меня как личность. Я стал взрослее, научился по-новому смотреть на проблемы. Теперь любой результат на корте я воспринимаю как приятный бонус. Я играю более осознанно и спокойно, но при этом выкладываюсь на все сто. В этом и есть баланс. В общем, я счастлив", - добавил он.
Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2025-м итальянец во второй раз подряд выиграл итоговый турнир, а также завоевал еще пять титулов, в том числе на "Уимблдоне" и Открытом чемпионате Австралии. Всего в активе Синнера 24 трофея турниров ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема.
Теннис
 
