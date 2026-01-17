Рейтинг@Mail.ru
Российский саночник стал 13-м на этапе Кубка мира в Оберхофе - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
19:15 17.01.2026
Российский саночник стал 13-м на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российский саночник стал 13-м на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российский саночник Матвей Пересторонин занял 13-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе (Германия). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
спорт
санный спорт
матвей пересторонин
павел репилов
международная федерация санного спорта (fil)
спорт, санный спорт , матвей пересторонин, павел репилов, международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Международная федерация санного спорта (FIL)
Российский саночник стал 13-м на этапе Кубка мира в Оберхофе

Саночник Пересторонин занял 13-е место на этапе Кубка мира в Оберхофе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМатвей Пересторонин
Матвей Пересторонин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Матвей Пересторонин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский саночник Матвей Пересторонин занял 13-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе (Германия).
Победителем соревнований стал австриец Йонас Мюллер, его результат по сумме двух попыток - 1 минута 24,549 секунды. Пересторонин уступил победителю 1,297 секунды. Еще один российский саночник, Павел Репилов, стал 21-м: по итогам первого заезда он показал время 43,259 секунды и не смог отобраться во вторую попытку.
У женщин победительницей стала немка Мерле Фребель (1.22,867). Россиянка Дарья Олесик заняла 14-е место с отставанием 0,956 секунды.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Александр Горбацевич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира
17 декабря 2025, 17:14
 
СпортСанный спортМатвей ПересторонинПавел РепиловМеждународная федерация санного спорта (FIL)
 
