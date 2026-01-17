Российский саночник стал 13-м на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский саночник Матвей Пересторонин занял 13-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе (Германия).
Победителем соревнований стал австриец Йонас Мюллер, его результат по сумме двух попыток - 1 минута 24,549 секунды. Пересторонин уступил победителю 1,297 секунды. Еще один российский саночник, Павел Репилов, стал 21-м: по итогам первого заезда он показал время 43,259 секунды и не смог отобраться во вторую попытку.
У женщин победительницей стала немка Мерле Фребель (1.22,867). Россиянка Дарья Олесик заняла 14-е место с отставанием 0,956 секунды.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
