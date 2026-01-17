Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" разгромил бронзового призера чемпионата Китая в товарищеском матче
Футбол
 
17:56 17.01.2026
"Ростов" разгромил бронзового призера чемпионата Китая в товарищеском матче
"Ростов" разгромил бронзового призера чемпионата Китая в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Ростов" разгромил бронзового призера чемпионата Китая в товарищеском матче
Футболисты "Ростова" обыграли китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
https://ria.ru/20260116/rostov-2068275218.html
"Ростов" разгромил бронзового призера чемпионата Китая в товарищеском матче

"Ростов" обыграл китайский "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Футболисты "Ростова" обыграли китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.
Встреча закончилась со счетом 3:0. Голы забили Мохаммад Мохеби (15-я минута), Дмитрий Чистяков (32) и Кирилл Щетинин (42) с пенальти.
"Чэнду Жунчэн" является бронзовым призером завершившегося чемпионата Китая. "Ростов" по итогам первой части чемпионата идет на 11-й позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
В следующем матче в рамках сбора ростовская команда 24 января встретится с московским "Локомотивом".
