Футболисты "Ростова" обыграли китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
спорт, оаэ, китай, дмитрий чистяков, мохаммад мохеби, кирилл щетинин, ростов, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Китай, Дмитрий Чистяков, Мохаммад Мохеби, Кирилл Щетинин, Ростов, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ростов" разгромил бронзового призера чемпионата Китая в товарищеском матче
