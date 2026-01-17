Нахальный шик: как главная звезда Тутберидзе должна развязать войну брендов

Аделия Петросян достигла мирового уровня фигурного катания и вполне могла бы стать лицом крутого модного дома, не будь политизированного отстранения российских спортсменов. РИА Новости Спорт раскладывает, кто мог бы заключить выгодный контракт с примой группы Этери Тутберидзе.

Известные бренды наподобие Christian Louboutin, Ralph Lauren, Emporio Armani и Stella McCartney уже оставили свой след в мире спорта, работая над формой для сборных разных стран. Подобные коллаборации всегда демонстрируют авторитет и статусность команды, но еще более престижным считается, когда модный дом решает сотрудничать персонально с атлетом.

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек, образец спортивного долголетия, объявила о сотрудничестве с известным американским брендом. Начинала выступать за сборную США в одиночном катании, но в 17 завершила карьеру из-за травм. Долгое время работала косметологом, но спустя 16 лет решила вернуться. Новая дисциплина, новая страна и открытый горизонт возможностей. В 40 она стала чемпионкой мира в парном катании, а в 42 собирается на свои первые Олимпийские игры.

Канадские фигуристы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам

На национальном чемпионате Стеллато-Дудек представила новые платья для олимпийских программ от Oscar de la Renta. Модный дом обрел популярность в 1960-х годах за счет изящной работы дизайнера. Среди первых известных клиенток - Нэнси Рейган, Жаклин Кеннеди и Хиллари Клинтон. Это помогло закрепить статус бренда как символ роскоши и безупречного вкуса.

Коллекции Оскара де ла Ренты наполнены женственными силуэтами, цветочными мотивами и роскошными тканями. Главная идея - создавать одежду, которая подчеркивает индивидуальность и достоинство женщины, делая ее более уверенной и привлекательной.

« "Мода - искусство одеваться по последним тенденциям, стиль - искусство быть собой", - концепция, которой дизайнер следовал на протяжении всей своей карьеры.

Фигурное катание как нельзя лучше раскрывает замысел де ла Ренты. Как признавалась после олимпийского выступления серебряный призер Игр Евгения Медведева, фигуристы зачастую оставляют на льду "всего себя".

В короткой программе Стеллато-Дудек представила платье золотого цвета, референсом для которого послужила коллекция весна-лето 2026. Дизайнеры использовали различные приемы, чтобы превратить обычные ткани в настоящее произведение искусства. Платье Деанны сохраняет этот замысел, а ручная вышивка создает ощущение чешуи сказочной русалки, которая готова очаровывать публику прекрасным представлением.

« "Это самая красивая вещь, которую я когда-либо видела в жизни - просто невероятное платье, как из модного каталога. Когда я закончу со спортом, повешу его в рамку на стену", - цитирует фигуристку портал CBC.

Для произвольной программы Стеллато-Дудек и Oscar de la Renta выбрали иное направление. Воздушность и легкость сменяется дерзостью и роскошью. Утонченное красное платье на одно плечо с акцентом на шею, где главным аксессуаром является бутон розы, отражает культурное наследие бренда, которое воспевает женскую красоту.

Платье для фигуристки за 70 тысяч долларов

Десятилетие назад такое сотрудничество было сложно представить. Международный олимпийский комитет долго хранил нейтральность и единство Олимпийских игр. Любое коммерческое влияние было запрещено. К примеру, законы МОК запрещали атлетам фотографировать и снимать видео непосредственно в зонах проведения соревнований. Олимпиада в Париже в 2024 году стала первой, когда спортсменам разрешили делать селфи и видеоролики на арене, но с ограничениями - за час до начала соревнований вся съемка прекращалась. Таковы договоренности МОК с правообладателями, ответственными за трансляцию.

Рекламные ограничения закреплены в Олимпийской хартии в пункте 40 и запрещали спортсменам рекламировать на Играх бренды, которые не входят в их пул.

Подобные ограничения всегда вызывали у олимпийцев критику и протесты. Возмущение достигло предела на Играх 2012 года. Тогда Nike не попал в спонсорский пул Олимпиады и не мог быть прорекламирован амбассадорами в полной мере. Спортсмены призывали подписать соглашение между брендом и МОК, а четырехкратная олимпийская чемпионка в беге на 400 метров Саня Ричардс-Росс и вовсе предложила убрать "правило 40" из Олимпийской хартии. Это стало первым шагом к регулированию рекламных ограничений. С 2020 года МОК передал ответственность за интеграции национальным олимпийским комитетам, что во многом позволило открыть двери для высокой моды в спорте.

« "Я очень горжусь этой историей. Я мечтала о коллаборации с кем-то из мира высокой моды больше года. Недавно МОК изменил правила и теперь разрешает спортсменам из разных видов спорта сотрудничать с известными дизайнерами", - говорит Стеллато-Дудек, вдохновленная возможностью выступать в платьях за 70 тысяч долларов.

Кто конкурировал бы за Петросян?

Известным брендам зачастую интересно сотрудничество со спортсменами либо с уникальной историей, либо с теми, кто претендует на первое место. Бороться за золото на Олимпиаде 2026 года будет трехкратная чемпионка России Петросян.

По типу внешности фигуристку можно отнести к Яркому Гамину. Наиболее известные предстательницы подобного типажа - актрисы Одри Хепберн и Зои Дешанель, а также супермодель Твигги. Их внешность разнообразна, но чаще всего они невысокого роста, худощавого телосложения, при этом с заметной мускулатурой и большими глазами.

Стиль Ярких Гаминов - дерзкий и нахальный шик, который подчеркивает огненный характер. Им подходят структурированные, но при этом не слишком тяжелые ткани. Хорошо смотрятся контрастные сочетания цветов и графичные принты. Отлично подойдет одежда с четкими линиями, но с небольшими деталями, подчеркивающими индивидуальность.

Помимо этого, у Петросян достаточно светлая кожа с холодным подтоном, темные волосы и яркие глаза. Эти признаки указывают на принадлежность к цветотипу "Зима". Теплые, приглушенные и пастельные тона в этом случае сделают кожу тусклой, а образ в целом - невыразительным. Наоборот, следует играть на насыщенной палитре: ярко-красный, изумрудно-зеленый, королевский синий, чисто белый и черный. Как можно заметить из подобранных образов к программам олимпийского сезона, тренерский штаб Аделии правильно раскрывает особенности ее внешности.

Учитывая, что в короткой программе Петросян выступает под музыку Майкла Джексона, наиболее подходящим для сотрудничества представляется модный дом Balmain. В 2008 году дизайнер бренда Кристоф Декарнен создал целую коллекцию, вдохновившись легендарным артистом. Милитари-жакеты, кожа, блестки, пряжа - ничто не было забыто. Затем коллекции с отсылкой на клипы Джексона выходили в Balmain еще не раз.

Модель во время показа Pierre Balmain в рамках Парижской недели моды Весна/лето 2009, Париж, Франция

Нет сомнений, что французский бренд справился бы и с платьем для произвольной программы Петросян под танго Yo Soy Maria, оперу, пронизанную страстью, трагедией и верой. Но кому, как не итальянцам лучше всего знать о любовном вожделении. Модный дом Valentino в своих коллекциях воплощает чувственность и эмоции. А коллекция Gotha 1962 года, где именно красное платье стало центром притяжения, навсегда закрепило за этим цветом символ сильной женщины.

« "Красный — самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного. Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской — вот что такое красное. От женщины в красном нельзя оторвать взгляда", - просвещал Валентино Гаравани.

Архивное фото 1997 года английской модели и актрисы Элизабет Херли с итальянским модельером Валентино Гаравани в ресторане Four Seasons, Нью-Йорк