"Сможет заиграть в любой команде НХЛ": Фетисов поддержал Панарина
11:16 17.01.2026 (обновлено: 12:03 17.01.2026)
"Сможет заиграть в любой команде НХЛ": Фетисов поддержал Панарина
"Сможет заиграть в любой команде НХЛ": Фетисов поддержал Панарина
спорт, вячеслав фетисов, артемий панарин, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс
Спорт, Вячеслав Фетисов, Артемий Панарин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс
"Сможет заиграть в любой команде НХЛ": Фетисов поддержал Панарина

Фетисов: Панарин сможет заиграть в любой команде НХЛ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский хоккеист Артемий Панарин сможет заиграть в любой команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В пятницу на странице клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" в соцсети X было опубликовано письмо генерального менеджера Криса Друри, в котором тот объявил о начале перестройки команды и отметил, что, вероятно, в скором времени "Рейнджерс" попрощаются с некоторыми из своих нынешних лидеров. По информации источника, Друри провел индивидуальную встречу с лидерами команды, а также публично выступил перед всем составом. Тогда же Панарину сообщили, что ему не будет предложено продление контракта и что Друри готов сотрудничать с ним и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять форварда в любую команду по его выбору.
"Достаточно примеров того, что смена команды идет на пользу игроку. Там на него оказывается серьезное давление, команда уже второй год не попадает в плей-офф Кубка Стэнли. Поэтому надо принимать какие-то решения. Панарин - такой игрок, который в любой команде заиграет и, может, выиграет этот Кубок Стэнли", - сказал Фетисов.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 921 очко (318 голов + 603 передачи) в 799 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 47 игр, в которых совершил 51 результативное действие (16 голов + 35 передач).
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Уйти к Овечкину или послать Нью-Йорк к черту? Панарин покинет "Рейнджерс"!
Спорт Вячеслав Фетисов Артемий Панарин Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс
 
