Рейтинг@Mail.ru
Олимпийские игры 2026 года покажут в России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/olimpiada-2068489119.html
Олимпийские игры 2026 года покажут в России
Олимпийские игры 2026 года покажут в России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Олимпийские игры 2026 года покажут в России
Зимние Олимпийские игры 2026 года в России покажет платформа Okko, сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Иванов. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T12:53:00+03:00
2026-01-17T12:53:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067864382_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_bf74cbfea3eb120139ef9315fa3e35cc.jpg
https://ria.ru/20260116/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067864382_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_90e17c35bfe4a7dd82cd67e0d9cee114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), спорт, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры, вокруг спорта
Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры, Вокруг спорта
Олимпийские игры 2026 года покажут в России

Олимпийские игры 2026 года в России покажет платформа Okko

© Изображение из открытых источниковЛоготип Олимпийских игр 2026 года
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Изображение из открытых источников
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Зимние Олимпийские игры 2026 года в России покажет платформа Okko, сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Иванов.
«
"В это субботнее утро я к вам с исторической новостью. Олимпийские игры-2026 в России будет показывать Okko. Вопрос решен на 99%", - написал Иванов.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00
 
Международный олимпийский комитет (МОК)СпортЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игрыВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала