Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций
Футбол
 
21:34 17.01.2026 (обновлено: 21:35 17.01.2026)
Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций
Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
спорт, нигерия, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, Нигерия, Кубок африканских наций
Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были футболисты сборной Нигерии - 4:2.
У египтян 11-метровые не сумели реализовать футболисты английских клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" Мохамед Салах и Омар Мармуш соответственно. Сборную Нигерии на турнире представлял бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке, который с 2024 года выступает за испанскую "Севилью".
Нигерийцы в девятый раз завоевали бронзу Кубка африканских наций. Также команда трижды выигрывала турнир и пять раз становилась серебряным призером.
Кубок африканских наций завершится в воскресенье. В финале хозяева турнира марокканцы сыграют со сборной Сенегала.
