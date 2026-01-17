https://ria.ru/20260117/nigeriya-2068548184.html
Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций
Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций
Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T21:34:00+03:00
2026-01-17T21:34:00+03:00
2026-01-17T21:35:00+03:00
футбол
спорт
нигерия
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068547999_0:368:1500:1212_1920x0_80_0_0_1e116b856e8cfe65eefd7eab7a1fc2dd.jpg
https://ria.ru/20260117/manchester-2068523034.html
нигерия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068547999_0:227:1500:1352_1920x0_80_0_0_aa91ace8666de56cad41580af45df4c1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нигерия, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, Нигерия, Кубок африканских наций
Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций
Сборная Нигерии по футболу завоевала бронзу Кубка африканских наций
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были футболисты сборной Нигерии - 4:2.
У египтян 11-метровые не сумели реализовать футболисты английских клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" Мохамед Салах и Омар Мармуш соответственно. Сборную Нигерии на турнире представлял бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке, который с 2024 года выступает за испанскую "Севилью".
Нигерийцы в девятый раз завоевали бронзу Кубка африканских наций. Также команда трижды выигрывала турнир и пять раз становилась серебряным призером.
Кубок африканских наций завершится в воскресенье. В финале хозяева турнира марокканцы сыграют со сборной Сенегала.