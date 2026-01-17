Сборная Нигерии в девятый раз завоевала бронзу Кубка африканских наций

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были футболисты сборной Нигерии - 4:2.

У египтян 11-метровые не сумели реализовать футболисты английских клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" Мохамед Салах и Омар Мармуш соответственно. Сборную Нигерии на турнире представлял бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке, который с 2024 года выступает за испанскую "Севилью".

Нигерийцы в девятый раз завоевали бронзу Кубка африканских наций. Также команда трижды выигрывала турнир и пять раз становилась серебряным призером.