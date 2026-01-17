Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Озолин прервал сухую серию
Хоккей
Хоккей
 
15:57 17.01.2026 (обновлено: 16:32 17.01.2026)
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Озолин прервал сухую серию
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Озолин прервал сухую серию
новосибирск
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Озолин прервал сухую серию

"Нефтехимик" со счетом 3:1 обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Евгений Митякин (18-я минута) и Андрей Белозеров (39, 58). В составе "Сибири" отличился Семен Кошелев (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 января 2026 • начало в 13:30
Завершен
Сибирь
1 : 3
Нефтехимик
Семен Кошелев
(Mikhail Abramov, Валентин Пьянов)
17:41 • Евгений Митяйкин
(Дамир Жафяров, Федор Крощинский)
18:23 • Андрей Белозеров
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
57:41 • Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Артем Сериков)
Голкипер нижнекамской команды Ярослав Озолин, ранее оформивший два шатаута подряд, прервал сухую серию на отметке в 213 минут 34 секунды - это новый клубный рекорд, 17-я по продолжительности серия в истории КХЛ, а также второй результат текущего сезона. Всего за матч он отразил 38 бросков из 39.
"Нефтехимик" одержал пятую победу подряд и с 53 очками располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции, где "Сибирь" (41 очко) идет на восьмой позиции. В следующем матче нижнекамская команда 21 января примет московское "Динамо", а новосибирцы днем ранее нанесут визит екатеринбургскому "Автомобилисту".
