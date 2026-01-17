Рейтинг@Mail.ru
Умер президент "Фиорентины" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:25 17.01.2026 (обновлено: 09:35 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/kommisso-2068468632.html
Умер президент "Фиорентины"
Умер президент "Фиорентины" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Умер президент "Фиорентины"
Президент итальянской "Фиорентины" американец Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T09:25:00+03:00
2026-01-17T09:35:00+03:00
футбол
спорт
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068468489_0:97:3033:1803_1920x0_80_0_0_c4837aac34d130447ff222f2672302f6.jpg
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068468489_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_248b3e767d7d97598205a86f7e21c15b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия
Футбол, Спорт, Италия
Умер президент "Фиорентины"

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо умер на 77-м году жизни

© Getty Images / Francesco Scaccianoce - UEFAПрезидент итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Рокко Коммиссо
Президент итальянского футбольного клуба Фиорентина Рокко Коммиссо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Getty Images / Francesco Scaccianoce - UEFA
Президент итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Рокко Коммиссо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент итальянской "Фиорентины" американец Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.
О смерти Коммиссо стало известно в субботу. Согласно сообщению клуба, президент проходил длительное лечение.
"Его любовь к "Фиорентине" была самым прекрасным подарком, который он когда-либо сделал себе, проводя незабываемые дни с мальчиками и девочками из молодежных команд. Он делал это всегда с нежностью и улыбкой для всех. Неудержимый, он работал до последних дней, посвятив себя своим компаниям Mediacom и "Фиорентине", а также их будущему", - говорится в заявлении клуба.
Коммиссо приобрел "Фиорентину" в 2019 году. За это время команда дважды выходила в финалы Лиги Конференций и один раз в финал Кубка Италии.
 
ФутболСпортИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала