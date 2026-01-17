https://ria.ru/20260117/kommisso-2068468632.html
Умер президент "Фиорентины"
Президент итальянской "Фиорентины" американец Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Президент итальянской "Фиорентины" американец Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте
футбольного клуба.
О смерти Коммиссо стало известно в субботу. Согласно сообщению клуба, президент проходил длительное лечение.
"Его любовь к "Фиорентине" была самым прекрасным подарком, который он когда-либо сделал себе, проводя незабываемые дни с мальчиками и девочками из молодежных команд. Он делал это всегда с нежностью и улыбкой для всех. Неудержимый, он работал до последних дней, посвятив себя своим компаниям Mediacom и "Фиорентине", а также их будущему", - говорится в заявлении клуба.
Коммиссо приобрел "Фиорентину" в 2019 году. За это время команда дважды выходила в финалы Лиги Конференций и один раз в финал Кубка Италии
