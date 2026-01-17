https://ria.ru/20260117/kochcharetto-2068467480.html
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте
Итальянка Элизабетта Коччаретто одержала победу над американкой Ивой Йович в финале теннисного турнира категории WTA 250 в австралийском Хобарте
хобарт
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте
Теннисистка Коччаретто обыграла Йович в финале турнира в Хобарте