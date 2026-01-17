Рейтинг@Mail.ru
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:12 17.01.2026 (обновлено: 09:13 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/kochcharetto-2068467480.html
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте
Итальянка Элизабетта Коччаретто одержала победу над американкой Ивой Йович в финале теннисного турнира категории WTA 250 в австралийском Хобарте, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T09:12:00+03:00
2026-01-17T09:13:00+03:00
теннис
спорт
хобарт
элизабетта коччаретто
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844539922_0:434:1813:1454_1920x0_80_0_0_21164aa355c5de1aba9c26c17c9bd39f.jpg
https://ria.ru/20260111/raketka-2067207114.html
хобарт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844539922_0:44:1813:1404_1920x0_80_0_0_2733c465eaff58f682460b7de83e9f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хобарт, элизабетта коччаретто, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Хобарт, Элизабетта Коччаретто, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Коччаретто выиграла в турнире в Хобарте

Теннисистка Коччаретто обыграла Йович в финале турнира в Хобарте

© пресс-служба WTAИтальянская теннисистка Элизабета Коччаретто
Итальянская теннисистка Элизабета Коччаретто - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© пресс-служба WTA
Итальянская теннисистка Элизабета Коччаретто. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Итальянка Элизабетта Коччаретто одержала победу над американкой Ивой Йович в финале теннисного турнира категории WTA 250 в австралийском Хобарте, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Hobart International
17 января 2026 • начало в 05:10
Завершен
Iva Jovic
0 : 24:64:6
Элизабетта Коччаретто
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 80-й ракетки мира Коччаретто. Йович занимает 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
Коччаретто 24 года, она выиграла второй титул под эгидой WTA в карьере. В активе 18-летней Йович одна победа на турнире WTA.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
11 января, 10:42
 
ТеннисСпортХобартЭлизабетта КоччареттоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала