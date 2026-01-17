Рейтинг@Mail.ru
23:36 17.01.2026 (обновлено: 06:59 18.01.2026)
Драйзайтль временно покинул "Эдмонтон"
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль временно покинул расположение команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль временно покинул расположение команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Он покинул команду из-за болезни родственника в Германии. Хоккеист должен вернуться в расположение "Ойлерз" на следующей неделе.
Драйзайтлю 30 лет. В текущем сезоне он набрал 67 очков (25 голов + 42 передачи) в 48 матчах и является вторым бомбардиром команды после Коннора Макдэвида (82; 30+52).
Голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
16 января, 08:08
 
ХоккейСпортЛеон ДрайзайтльЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вокруг спорта
 
