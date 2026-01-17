https://ria.ru/20260117/khokkey-2068557593.html
Драйзайтль временно покинул "Эдмонтон"
Драйзайтль временно покинул "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Драйзайтль временно покинул "Эдмонтон"
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль временно покинул расположение команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T23:36:00+03:00
2026-01-17T23:36:00+03:00
2026-01-18T06:59:00+03:00
хоккей
спорт
леон драйзайтль
эдмонтон ойлерз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909278441_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_459d8aa388dca69fad7093f08477dbd7.png
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068227080.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909278441_237:0:1190:715_1920x0_80_0_0_c718e2b8f69f34e827af7ba9d96eb1fe.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, леон драйзайтль, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл), вокруг спорта
Хоккей, Спорт, Леон Драйзайтль, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вокруг спорта
Драйзайтль временно покинул "Эдмонтон"
Драйзайтль временно покинул "Эдмонтон" из-за болезни родственника в Германии