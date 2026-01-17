Рейтинг@Mail.ru
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:12 17.01.2026 (обновлено: 22:52 17.01.2026)
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ
Уволенный из команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" канадец Митч Лав назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов", сообщается РИА Новости Спорт, 17.01.2026
хоккей
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ

Работавшего в НХЛ Лава назначили на пост главного тренера "Шанхайских драконов"

© Фото : Соцсети клуба КХЛ "Шанхайские драконы"Новый главный тренер клуба КХЛ "Шанхайские драконы" Митч Лав
Новый главный тренер клуба КХЛ Шанхайские драконы Митч Лав - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Соцсети клуба КХЛ "Шанхайские драконы"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уволенный из команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" канадец Митч Лав назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. 13 января из-за проблем со здоровьем пост главного тренера китайской команды покинул канадец Жерар Галлан.
После 45 игр регулярного чемпионата клуб с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 17 побед и потерпев 28 поражений.
Лав с начала сезона-2023/24 работал тренером по игре в обороне в "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин. В октябре 2025 года специалист был отстранен НХЛ до конца сезона, а также отправлен клубом в отставку из-за обвинений в домашнем насилии. Сам тренер отрицал обвинения. До этого Лав работал в системе "Калгари Флэймз" в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Хоккей Шанхайские драконы КХЛ 2025-2026 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Версия 2023.1 Beta
