Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ
17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уволенный из команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" канадец Митч Лав назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. 13 января из-за проблем со здоровьем пост главного тренера китайской команды покинул канадец Жерар Галлан.
После 45 игр регулярного чемпионата клуб с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 17 побед и потерпев 28 поражений.
Лав с начала сезона-2023/24 работал тренером по игре в обороне в "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин. В октябре 2025 года специалист был отстранен НХЛ до конца сезона, а также отправлен клубом в отставку из-за обвинений в домашнем насилии. Сам тренер отрицал обвинения. До этого Лав работал в системе "Калгари Флэймз" в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.