Игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались, заявил Миронов

"Мы немного перестраиваемся в плане обороны, стараемся меньше пропускать. В то же время у нас остается акцент на атаке. Работаем над тем, чтобы был баланс. Если говорить о подготовке к плей-офф, то плей-офф у нас уже начался. Игры за Кубок Гагарина уже не за горами. Естественно, мы готовимся к этому. На таблицу мы не смотрим. Наша задача — играть правильно и побеждать", - добавил капитан "Спартака".