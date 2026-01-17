Рейтинг@Mail.ru
Игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались, заявил Миронов
Хоккей
Хоккей
 
20:30 17.01.2026 (обновлено: 20:31 17.01.2026)
Игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались, заявил Миронов
Игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались, заявил Миронов - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались, заявил Миронов
Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов, говоря об ответственности команды за результаты в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
хоккей
спорт
андрей миронов
алексей жамнов
спартак (москва)
торпедо
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, андрей миронов, алексей жамнов, спартак (москва), торпедо, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Миронов, Алексей Жамнов, Спартак (Москва), Торпедо, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались, заявил Миронов

Миронов: игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались

Андрей Миронов
Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Андрей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов, говоря об ответственности команды за результаты в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил, что для "красно-белых" игры уровня плей-офф уже начались.
"Спартак" в субботу проиграл нижегородскому "Торпедо" (0:1). Подопечные Алексея Жамнова после 45 матчей чемпионата занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 51 балл.
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ
Вчера, 19:17
«
"Не реализовали свои моменты. В предыдущем матче (с московским "Динамо") отдали много эмоций. Чуть-чуть этих эмоций не хватило сегодня, равно как и реализации моментов с большинством. Да, был подъем эмоций из-за возвращения на домашнюю арену. Полный дворец, мощная поддержка, за которую мы благодарим наших болельщиков. Жаль, что мы не порадовали их и не подарили им победу. Будем исправлять ситуацию", - сказал Миронов журналистам.
"Мы немного перестраиваемся в плане обороны, стараемся меньше пропускать. В то же время у нас остается акцент на атаке. Работаем над тем, чтобы был баланс. Если говорить о подготовке к плей-офф, то плей-офф у нас уже начался. Игры за Кубок Гагарина уже не за горами. Естественно, мы готовимся к этому. На таблицу мы не смотрим. Наша задача — играть правильно и побеждать", - добавил капитан "Спартака".
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Кредит доверия заканчивается": Жамнов высказался о ситуации с Морозовым
Вчера, 20:31
 
ХоккейСпортАндрей МироновАлексей ЖамновХК Спартак (Москва)ТорпедоХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
