Игры уровня плей-офф для "Спартака" уже начались, заявил Миронов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов, говоря об ответственности команды за результаты в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил, что для "красно-белых" игры уровня плей-офф уже начались.
"Спартак" в субботу проиграл нижегородскому "Торпедо" (0:1). Подопечные Алексея Жамнова после 45 матчей чемпионата занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 51 балл.
«
"Не реализовали свои моменты. В предыдущем матче (с московским "Динамо") отдали много эмоций. Чуть-чуть этих эмоций не хватило сегодня, равно как и реализации моментов с большинством. Да, был подъем эмоций из-за возвращения на домашнюю арену. Полный дворец, мощная поддержка, за которую мы благодарим наших болельщиков. Жаль, что мы не порадовали их и не подарили им победу. Будем исправлять ситуацию", - сказал Миронов журналистам.
"Мы немного перестраиваемся в плане обороны, стараемся меньше пропускать. В то же время у нас остается акцент на атаке. Работаем над тем, чтобы был баланс. Если говорить о подготовке к плей-офф, то плей-офф у нас уже начался. Игры за Кубок Гагарина уже не за горами. Естественно, мы готовимся к этому. На таблицу мы не смотрим. Наша задача — играть правильно и побеждать", - добавил капитан "Спартака".