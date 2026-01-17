"Автомобилист" прервал пятиматчевую победную серию "Салавата Юлаева"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1). У победителей дубли оформили Рид Буше (38-я и 43-я минуты) и Даниэль Спронг (12, 53), по одной шайбе забросили Никита Трямкин (8) и Стефан Да Коста (9). У гостей отличились Егор Сучков (38) и Шелдон Ремпал (46).
17 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
07:17 • Никита Трямкин
(Максим Денежкин, Анатолий Голышев)
(Максим Денежкин)
11:41 • Стефан Да Коста
(Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек)
13:00 • Даниэл Спронг
17:26 • Егор Сучков
(Данил Алалыкин, Владислав Ефремов)
05:39 • Шелдон Ремпал
(Дин Стюарт, Джек Родвальд)
"Автомобилист" с 55 очками располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, где прервавший пятиматчевую победную серию "Салават Юлаев" (48 очков) идет на шестой позиции.
В следующем матче екатеринбургская команда 20 января примет новосибирскую "Сибирь", а уфимцы в тот же день дома сыграют с омским "Авангардом".