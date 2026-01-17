Уйти к Овечкину или послать Нью-Йорк к черту? Панарин покинет "Рейнджерс"!

Артемий Панарин покинет "Рейнджерс". Руководство богатого клуба из Нью-Йорка сообщило звездному россиянину об отказе подписывать с ним новый контракт. О главной саге трансферного рынка НХЛ — в материале РИА Новости Спорт.

Американцам не помог даже русский гений

После провала в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги положение "Нью-Йорк Рейнджерс" в этом году лучше не стало. "Синерубашечники" в новом розыгрыше чемпионата показывают отвратительные результаты и являются худшим клубом Восточной конференции. Звезды Манхэттена попрощались с намерениями побороться за место в плей-офф, чтобы хотя бы в теории претендовать на Кубок Стэнли. Теперь об этом можно говорить открыто и даже официально.

Проиграв накануне "Оттаве Сенаторз", "Рейнджерс" продлили свою серию поражений до пяти матчей, в которых уступили с общим счетом 12:30, и опустились на последнее место Востока. Неудачи команды стали поводом для руководства клуба обратиться к болельщикам с открытым письмом и объявить о переходе к перестройке — так же, как это было в 2018 году. При этом генеральный менеджер и президент "синерубашечников" Крис Друри отказался называть это перестройкой: "Это будет переоснащение, построенное вокруг наших ключевых игроков и проспектов".

« "Мы понимаем ваше разочарование результатами командами, и мы тоже огорчены. Больше всего мы хотим, чтобы вы могли гордиться игрой команды. Мы работаем над тем, чтобы вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк. Мы не можем стоять на месте, нужны перемены, которые позволят нам использовать возможности. Приобретение молодых игроков и драфт-пиков, а также освобождение места под потолком зарплат обеспечит нам гибкость в будущем. Это значит, что нам придется попрощаться с игроками, которые на протяжении многих лет дарили нашим болельщикам прекрасные моменты. Они всегда будут частью нашей семьи. В ближайшие месяцы вы увидите, как наши планы реализуются", — говорится в письме.

© REUTERS / Brad Penner Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджес" Артемий Панарин после пропущенного гола © REUTERS / Brad Penner Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджес" Артемий Панарин после пропущенного гола

Вместе с этим заявлением с важной информацией выступил один из главных и самых авторитетных инсайдеров в Северной Америке Эллиотт Фридман. Обозреватель Sportsnet сообщил, что "Рейнджерс" в рамках программы своего "переоснащения" намерены попрощаться с Артемием Панариным. Российский звездный форвард, чей кэпхит составляет 11,64 миллиона долларов и занимает 12% от потолка зарплат в клубе, летом выйдет на рынок свободных агентов. По информации журналиста, "синерубашечники" не будут предлагать ему новый контракт.

« "Перед тем, как опубликовать письмо для фанатов, Друри встретился с командой и лично пообщался с ее лидерами. В том числе — с Артемием Панариным. В ходе этого диалога Панарину сообщили, что ему не будет предложен новый контракт. Друри выразил готовность сотрудничать с игроком и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять хоккеиста в любую команду по его желанию", — отметил Фридман.

© Фото : x.com/nyrangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Фото : x.com/nyrangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин

Панарин станет одноклубником Овечкина?

Дедлайн обменов в НХЛ — последний день, когда игроки могут быть обменены в другой клуб, чтобы сыграть за свою новую команду в плей-офф, — в этом сезоне состоится 6 марта. До этого момента у Панарина и его стороны имеется порядка семи недель, чтобы рассмотреть все имеющиеся варианты и выбрать для себя наиболее предпочтительный, если россиянин еще хочет в этом сезоне побороться за Кубок Стэнли. В теории Артемий может повторить путь своего соотечественника и товарища Владимира Тарасенко или канадца Брэда Маршанда, которые в том же статусе удачно обменялись в дедлайн во "Флориду" и выиграли с "Пантерз" по Кубку Стэнли. Но их кэпхит и близко не стоял с тем, что имеется в контракте Панарина.

Даже если "Рейнджерс" удержат половину зарплаты россиянина, то контракт Артемия отнимет около 6 миллионов долларов у его новой команды под потолком зарплат, который, что важно, с этого сезона будет учитываться и в плей-офф. Лазейки, которыми в разное время пользовались "Чикаго Блэкхокс", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Вегас Голден Найтс", та же "Флорида" и многие другие клубы лиги, более недоступны. Из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне при таких условиях никто не сможет "впихнуть" контракт Панарина под свой потолок зарплат. Из других же команд, кто, вероятно, сыграет в плей-офф, но вряд ли будет претендовать на Кубок Стэнли, с Артемием могут "связаться", например, "Каролина Харрикейнз" и "Детройт Ред Уингз". Правда, первые своей системой хоккея вряд ли подходят для Панарина и, вспоминая неприятную историю с неудачным обменом Микко Рантанена, наверняка предпочтут обойтись без таких расходов, а вторые вряд ли будут заинтересованы в перестройке линий топ-6.

© REUTERS / Sam Navarro Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © REUTERS / Sam Navarro Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин

При этом не исключен вариант, при котором "Рейнджерс" удержат половину зарплаты Панарина и подключат к сделке еще один клуб, чтобы перенести часть кэпхита россиянина на третью сторону. Для НХЛ такие истории нередки, и в них регулярно фигурируют клубы, проходящие этап перестройки. "Синерубашечники" открыто заявили, что их главная ценность сейчас — драфт-пики. В случае обмена Артемия они будут торговать именно за будущие выборы на драфтах.

Интересно, что на фоне "дела Панарина" в американских СМИ фигурирует даже "Вашингтон Кэпиталз". У "столичных" имеется всего 2,79 миллиона долларов под потолком зарплат, но при этом они располагают выборами в первых раундах драфта 2026, 2027, 2028 и 2029 годов. Сами "Кэпиталз" на протяжении последних лет проходят довольно безболезненную перестройку: они один раз "пролетели" мимо плей-офф, но подготовили хороший фундамент, располагают интересными игроками и остаются конкурентоспособной командой. "Вашингтон" в нынешнем сезоне выступает заметно слабее, чем в прошлом, когда подопечные Спенсера Карбери едва не выиграли "регулярку", но все ожидают, что команда войдет в число участников розыгрыша Кубка Стэнли-2026. При этом в клубе открыто признают, что им для решения высоких задач прямо сейчас нужен топ-игрок и мастер.

« "Мы активно работаем над усилением состава. Больше всего нам нужен высококлассный и мастеровитый форвард. Мы постараемся заполучить такого игрока, если он будет доступен на рынке", — заявил генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик в тот момент, когда в СМИ появилась информация о скором уходе Панарина из "Рейнджерс".

Александр Овечкин после того, как установил новый рекорд по голам в чемпионатах НХЛ, не раз заявил, что еще хочет побороться за Кубок Стэнли. История его совместного пути с Панариным была бы довольно красивой.

Оставить Нью-Йорк с носом?

Важным моментом в "деле Панарина" является еще и тот факт, что в контракте россиянина остается активным пункт о запрете на обмен. Отправить Артемия в другую команду до дедлайна "Рейнджерс" смогут лишь с согласия россиянина. Но что если Панарин ответит отказом и предпочтет провести остаток сезона в Нью-Йорке?

Возможно, руководство "синерубашечников" в полной мере не понимает, что значит для клуба Артемий Панарин. Ведь россиянин для "Рейнджерс" — больше, чем просто топ-игрок. С момента грандиозного переезда на Манхэттен Панарин с огромным отрывом набрал больше всех очков в команде (601), забросил больше всех шайб (202) и сделал больше всех результативных передач (399) в 477 матчах в чемпионатах НХЛ. По итогам множества прошедших сезонов именно Артемий признавался самым ценным игроком команды. Звездный российский форвард до сих пор является главным и системообразующим хоккеистом "Рейнджерс", оставаясь при этом чистым крайним нападающим. Если чего Панарин и не мог достичь, то только звания капитана команды по личным соображениям.

© Фото : x.com/NYRangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Фото : x.com/NYRangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин

Да, Артемий так и не смог привести "Рейнджерс" к победе в Кубке Стэнли, хотя как в двух сезонах при нем команда имела на то реальные шансы и была довольна близка к успеху. Но разве один Панарин должен нести ответственность за неудачи клуба? По информации Элиотта Фридмана, в прошедшее межсезонье клуб предлагал россиянину новый контракт, подобный последнему контракту Анже Копитара с "Лос-Анджелес Кингз" (сроком на два года и зарплатой 7 млн долларов за сезон). Но на фоне роста потолка зарплат (в сезоне-2026/27 он составит 104 млн долларов) и аналогичных контрактов у игроков среднего уровня подобный диалог боссов "Рейнджерс" с Панариным оскорбителен. Неудивительно, что Артемий отказался делать такую скидку.

"Рейнджерс" провалили прошлый сезон и впервые за четыре года не вышли в плей-офф. Крис Друри под видом антикризисных мер провел несколько громких обменов, убрав из клуба Джейкоба Трубу, Криса Крайдера и Каапо Какко, а в межсезонье сменил тренерский штаб. Ни одна из этих сделок не дала команде толчка для выхода из ямы. Теперь генменеджер "синерубашечников" берется за самых главных звезд клуба, ведь кроме Панарина на обмен могут быть выставлены и Мика Зибанежад с Винсентом Трочеком. Как отметил репортер НХЛ Джеймс Мерфи, Друри "убедил владельца "Рейнджерс" в том, что за неудачи клуба несут ответственность только игроки, и получил полный карт-бланш на любые решения, которые считает необходимыми". По сути функционер сложил всю вину за провалы на хоккеистов, хотя глас народа говорит о другом: каждый матч "Рейнджерс" сейчас сопровождается громкими лозунгами болельщиков с призывом уволить Друри.

Формально Панарин может поставить генменеджера клуба в неудобное положение. Да, отказавшись от обмена, 34-летний россиянин, как и "Рейнджерс", пожертвует сезоном и упустит возможность побороться за Кубок Стэнли, что в его возрасте будет не самым лучшим карьерным решением. Но подобным жестом Артемий лишит "синерубашечников" возможности выручить за него хотя бы какую-нибудь выгоду. Сам же форвард летом без проблем выйдет на рынок свободных агентов, где будет самым главным и ценным лотом (40-летнего Александра Овечкина и 39-летнего Евгения Малкина оставим за скобками — дальнейшая карьера русских легенд остается под другим знаком вопроса). Звездный российский нападающий еще сможет выбить себе крутой последний контракт в НХЛ.