Отобравшийся на Игры ски-альпинист из России стал 17-м в гонке Кубка мира
00:20 17.01.2026 (обновлено: 02:09 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/filippov-2068439507.html
Отобравшийся на Игры ски-альпинист из России стал 17-м в гонке Кубка мира
Россиянин Никита Филиппов занял 17-е место в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Отобравшийся на Игры ски-альпинист из России стал 17-м в гонке Кубка мира

© Фото : Олимпийский комитет России20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира
© Фото : Олимпийский комитет России
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял 17-е место в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле.
Результат Филиппова составил 22 минуты 6 секунд. Он на 2 минуты 3,5 секунды отстал от победителя - швейцарца Реми Боннета (20.02,5). Второе место занял его соотечественник Орельен Гай (+1.06,4), третье - испанец Ориол Кардона (+1.10,4).
Россиянин Андрей Федоров занял 53-е место (+4.05,4), 60-м стал Даниил Слушкин (+4.33,7), 68-м - Александр Антонов (+5.18,3), 76-м - Павел Якимов (+6.16,5).
У женщин в вертикальной гонке лучший результат среди россиянок показала Ирина Рачинская, финишировавшая со временем 27.48,6 на 25-й позиции. За ней расположились Дарья Зинченко (29.14,1, 36-е место) и Ирина Умницына (29.50,8, 44-е место).
Филиппову 23 года. В четверг он занял третье место в спринте и впервые в карьере вошел в тройку призеров на этапе Кубка мира. Ранее его лучшим результатом было четвертое место в спринте на этапе в австрийском Шладминге, состоявшемся в марте. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте.
Филиппов является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Спорт
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
