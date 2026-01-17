20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира

Отобравшийся на Игры ски-альпинист из России стал 17-м в гонке Кубка мира

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял 17-е место в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле.

Результат Филиппова составил 22 минуты 6 секунд. Он на 2 минуты 3,5 секунды отстал от победителя - швейцарца Реми Боннета (20.02,5). Второе место занял его соотечественник Орельен Гай (+1.06,4), третье - испанец Ориол Кардона (+1.10,4).

Россиянин Андрей Федоров занял 53-е место (+4.05,4), 60-м стал Даниил Слушкин (+4.33,7), 68-м - Александр Антонов (+5.18,3), 76-м - Павел Якимов (+6.16,5).

У женщин в вертикальной гонке лучший результат среди россиянок показала Ирина Рачинская, финишировавшая со временем 27.48,6 на 25-й позиции. За ней расположились Дарья Зинченко (29.14,1, 36-е место) и Ирина Умницына (29.50,8, 44-е место).

Филиппову 23 года. В четверг он занял третье место в спринте и впервые в карьере вошел в тройку призеров на этапе Кубка мира. Ранее его лучшим результатом было четвертое место в спринте на этапе в австрийском Шладминге, состоявшемся в марте. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте.