Фетисов высказался о девяти пропущенных шайбах Бобровского
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сказал РИА Новости, что вратари уровня Сергея Бобровского не должны пропускать столько шайб, сколько он пропустил в последнем матче.
Бобровский в субботу впервые в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пропустил девять шайб в одном матче. Игра состоялась с клубом "Каролина Харрикейнс" и завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев. Бобровский отразил 26 из 35 бросков.
«
"Вратари такого уровня не должны столько пропускать. Но ничего страшного в этом нет. Опыта у него достаточно, чтобы собраться и не думать об этой игре", - сказал Фетисов.
В ночь на пятницу по московскому времени президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов "Флориды Пантерз", выигравшей последний Кубок Стэнли. На встрече присутствовали в том числе вратарь Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем, показывающим феноменальный хоккей.