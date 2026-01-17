Рейтинг@Mail.ru
Фетисов высказался о девяти пропущенных шайбах Бобровского
Хоккей
 
12:08 17.01.2026
Фетисов высказался о девяти пропущенных шайбах Бобровского
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сказал РИА Новости, что вратари уровня Сергея Бобровского... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
хоккей
спорт
сергей бобровский
вячеслав фетисов
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, сергей бобровский, вячеслав фетисов, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Бобровский, Вячеслав Фетисов, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Фетисов высказался о девяти пропущенных шайбах Бобровского

Фетисов: вратари уровня Бобровского не должны столько пропускать

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : nhl.com/panthers
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сказал РИА Новости, что вратари уровня Сергея Бобровского не должны пропускать столько шайб, сколько он пропустил в последнем матче.
Бобровский в субботу впервые в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пропустил девять шайб в одном матче. Игра состоялась с клубом "Каролина Харрикейнс" и завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев. Бобровский отразил 26 из 35 бросков.
«
"Вратари такого уровня не должны столько пропускать. Но ничего страшного в этом нет. Опыта у него достаточно, чтобы собраться и не думать об этой игре", - сказал Фетисов.
В ночь на пятницу по московскому времени президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов "Флориды Пантерз", выигравшей последний Кубок Стэнли. На встрече присутствовали в том числе вратарь Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем, показывающим феноменальный хоккей.
ХоккейСпортСергей БобровскийВячеслав ФетисовФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
