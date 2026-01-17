Рейтинг@Mail.ru
Литовский гонщик выиграл "Дакар" в зачете грузовиков - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 17.01.2026 (обновлено: 07:14 18.01.2026)
https://ria.ru/20260117/dakar-2068518190.html
Литовский гонщик выиграл "Дакар" в зачете грузовиков
Литовский гонщик выиграл "Дакар" в зачете грузовиков - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Литовский гонщик выиграл "Дакар" в зачете грузовиков
Экипаж литовца Вайдотаса Жалы на Iveco впервые стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T16:48:00+03:00
2026-01-18T07:14:00+03:00
спорт
саудовская аравия
россия
белоруссия
митчел ван ден бринк
iveco
камаз (завод)
дакар (ралли)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135800/17/1358001744_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_115600c2161a7d02124b061442c772eb.jpg
https://ria.ru/20260114/krotov-2067937344.html
саудовская аравия
россия
белоруссия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135800/17/1358001744_192:0:1809:1213_1920x0_80_0_0_f223a3b65293129eaf7cf0ef2aadae18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, саудовская аравия, россия, белоруссия, митчел ван ден бринк, iveco , камаз (завод), дакар (ралли), алеш лопрайс, камаз-мастер, автоспорт
Спорт, Саудовская Аравия, Россия, Белоруссия, Митчел ван ден Бринк, Iveco , КамАЗ (завод), Дакар (ралли), Алеш Лопрайс, КАМАЗ-мастер, Автоспорт
Литовский гонщик выиграл "Дакар" в зачете грузовиков

Литовец Жала на Iveco впервые выиграл "Дакар"

© AP Photo / Juan KaritaIveco
Iveco - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Juan Karita
Iveco . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экипаж литовца Вайдотаса Жалы на Iveco впервые стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
В субботу участники преодолели последний этап со спецучастком протяженностью 105 км. Жала в итоговом протоколе показал результат 56 часов 58 минут 38 секунд. Второе место занял чех Алеш Лопрайс (Iveco; + 20.18), третьим стал экипаж нидерландца Митчела ван ден Бринка (MM Technology; + 29.03). Прошлогодний чемпион "Дакара" чех Мартин Мацик показал четвертый результат (+4:36.06).
Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Из-за этого "КАМАЗ-мастер" отказался от участия в ралли-марафоне "Дакар".
Денис Кротов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кротов и Жильцов стали седьмыми на десятом этапе ралли-марафона "Дакар"
14 января, 23:47
 
СпортСаудовская АравияРоссияБелоруссияМитчел ван ден БринкIvecoКамАЗ (завод)Дакар (ралли)Алеш ЛопрайсКАМАЗ-мастерАвтоспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала