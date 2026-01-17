Литовский гонщик выиграл "Дакар" в зачете грузовиков

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экипаж литовца Вайдотаса Жалы на Iveco впервые стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
В субботу участники преодолели последний этап со спецучастком протяженностью 105 км. Жала в итоговом протоколе показал результат 56 часов 58 минут 38 секунд. Второе место занял чех Алеш Лопрайс (Iveco; + 20.18), третьим стал экипаж нидерландца Митчела ван ден Бринка (MM Technology; + 29.03). Прошлогодний чемпион "Дакара" чех Мартин Мацик показал четвертый результат (+4:36.06).
Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Из-за этого "КАМАЗ-мастер" отказался от участия в ралли-марафоне "Дакар".