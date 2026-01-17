Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Катарец Насер Аль-Аттия за рулем Dacia в шестой раз стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете внедорожников.

В субботу участники преодолели последний этап со спецучастком протяженностью 105 км. Аль-Аттия первенствовал в общем зачете с результатом 48 часов 56 минут 53 секунды. Далее расположились испанец Нани Рома (Ford; + 9.42) и швед Маттиас Экстрём (Ford; + 14.33). Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 31-е место в итоговом протоколе с отставанием 8 часов 10 минут 45 секунд.

Среди мотоциклистов в общем зачете лучшим стал аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; 49:00.41), на две секунды опередивший американца Рики Брабека на Honda. Третьим стал испанец Тоша Шарейна (Honda; + 25.12).

В классе мотовездеходов SSV первую тройку составили американец Брук Хэгер (Polaris; 55:11.56), его соотечественник Кайл Чейни (Can-Am; +1:01.39) и француз Ксавье де Сультре (Polaris; +1:25.25).