Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар"
Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар"
Катарец Насер Аль-Аттия за рулем Dacia в шестой раз стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете внедорожников. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T16:33:00+03:00
2026-01-17T16:33:00+03:00
2026-01-17T17:11:00+03:00
автоспорт
константин жильцов
денис кротов
ралли дакар
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Катарец Насер Аль-Аттия за рулем Dacia в шестой раз стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете внедорожников.
В субботу участники преодолели последний этап со спецучастком протяженностью 105 км. Аль-Аттия первенствовал в общем зачете с результатом 48 часов 56 минут 53 секунды. Далее расположились испанец Нани Рома (Ford; + 9.42) и швед Маттиас Экстрём (Ford; + 14.33). Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 31-е место в итоговом протоколе с отставанием 8 часов 10 минут 45 секунд.
Среди мотоциклистов в общем зачете лучшим стал аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; 49:00.41), на две секунды опередивший американца Рики Брабека на Honda. Третьим стал испанец Тоша Шарейна (Honda; + 25.12).
В классе мотовездеходов SSV первую тройку составили американец Брук Хэгер (Polaris; 55:11.56), его соотечественник Кайл Чейни (Can-Am; +1:01.39) и француз Ксавье де Сультре (Polaris; +1:25.25).
В зачете Challenger победу одержал испанец Пау Наварро (Taurus; +54:46.21); вторым стал саудовец Ясир Хамад Сеаидан (Taurus; +23.22), третье место занял аргентинец Николас Кавильяссо (Taurus; +35.52). Россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов (Taurus; +15:00.13) завершили ралли-марафон 21-ми.