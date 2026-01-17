Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 17.01.2026 (обновлено: 17:11 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/dakar-2068516064.html
Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар"
Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар"
Катарец Насер Аль-Аттия за рулем Dacia в шестой раз стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете внедорожников. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T16:33:00+03:00
2026-01-17T17:11:00+03:00
автоспорт
константин жильцов
денис кротов
ралли дакар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802902534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8da5a37221e8136a9396d09a1f1132c.jpg
https://ria.ru/20260116/red-bull-2068239012.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802902534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1946307ab3a9287e4df1cfb219c58315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
автоспорт, константин жильцов, денис кротов, ралли дакар
Автоспорт, Константин Жильцов, Денис Кротов, Ралли Дакар
Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли "Дакар"

Катарец Аль-Аттия выиграл "Дакар" в зачете внедорожников, Кротов стал 31-м

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Кротов
Денис Кротов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Катарец Насер Аль-Аттия за рулем Dacia в шестой раз стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете внедорожников.
В субботу участники преодолели последний этап со спецучастком протяженностью 105 км. Аль-Аттия первенствовал в общем зачете с результатом 48 часов 56 минут 53 секунды. Далее расположились испанец Нани Рома (Ford; + 9.42) и швед Маттиас Экстрём (Ford; + 14.33). Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 31-е место в итоговом протоколе с отставанием 8 часов 10 минут 45 секунд.
Среди мотоциклистов в общем зачете лучшим стал аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; 49:00.41), на две секунды опередивший американца Рики Брабека на Honda. Третьим стал испанец Тоша Шарейна (Honda; + 25.12).
В классе мотовездеходов SSV первую тройку составили американец Брук Хэгер (Polaris; 55:11.56), его соотечественник Кайл Чейни (Can-Am; +1:01.39) и француз Ксавье де Сультре (Polaris; +1:25.25).
В зачете Challenger победу одержал испанец Пау Наварро (Taurus; +54:46.21); вторым стал саудовец Ясир Хамад Сеаидан (Taurus; +23.22), третье место занял аргентинец Николас Кавильяссо (Taurus; +35.52). Россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов (Taurus; +15:00.13) завершили ралли-марафон 21-ми.
Болид Ред Булл на сезон Формулы-1 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
16 января, 09:29
 
АвтоспортКонстантин ЖильцовДенис КротовРалли Дакар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала