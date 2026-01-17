https://ria.ru/20260117/chernov-2068550461.html
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
Президент федерации бокса Самарской области Сергей Чернов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, сообщили его коллеги из самарского боксерского клуба... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
единоборства
спорт
самарская область
новокуйбышевск
сергей чернов
самарская область
новокуйбышевск
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
