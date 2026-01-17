Рейтинг@Mail.ru
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
22:09 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/chernov-2068550461.html
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
Президент федерации бокса Самарской области Сергей Чернов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, сообщили его коллеги из самарского боксерского клуба... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T22:09:00+03:00
2026-01-17T22:09:00+03:00
2026
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО

Президент самарской федерации бокса погиб при выполнении боевого задания на СВО

САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Президент федерации бокса Самарской области Сергей Чернов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, сообщили его коллеги из самарского боксерского клуба "Заря".
"Сергей был нашим хорошим товарищем. Сергей Владимирович добровольцем ушел на СВО и героически погиб при выполнении боевого задания, до конца оставаясь верным своему долгу, принципам и любви к Родине", - говорится в сообщении клуба в соцсети "ВКонтакте".
Прощание с президентом федерации бокса Самарской области и мастером спорта по боксу пройдет 19 января в Новокуйбышевске.
 
