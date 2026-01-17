Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу в концовке игры против "Санкт-Паули"
Футбол
 
19:41 17.01.2026
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу в концовке игры против "Санкт-Паули"
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу в концовке игры против "Санкт-Паули" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу в концовке игры против "Санкт-Паули"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Санкт-Паули" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
2026-01-17T19:41:00+03:00
2026-01-17T19:41:00+03:00
футбол
боруссия (дортмунд)
санкт-паули
бундеслига
боруссия (дортмунд), санкт-паули, бундеслига
Футбол, Боруссия (Дортмунд), Санкт-Паули, Бундеслига
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу в концовке игры против "Санкт-Паули"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Санкт-Паули" в концовке матча Бундеслиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Боруссия" Футболисты дортмундской "Боруссии"
Футболисты дортмундской Боруссии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Боруссия"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" обыграла "Санкт-Паули" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Юлиан Брандт (45+1), Карим Адейеми (54) и Эмре Джан (90+6, с пенальти). У гостей мячи забили Джеймс Сэндс (62) и Рики-Джейд Джонс (72).
Бундеслига
17 января 2026 • начало в 17:30
Завершен
Боруссия Д
3 : 2
Санкт-Паули
45‎’‎ • Юлиан Брандт
(Карим Адейми)
54‎’‎ • Карим Адейми
(Фабиу Силва)
90‎’‎ • Эмре Джан (П)
62‎’‎ • Джеймс Сандс
(Эрик Смит)
72‎’‎ • Ricky-Jade Jones
(Эрик Смит)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Боруссия" с 39 очками занимает второе место в таблице Бундеслиги. "Санкт-Паули" (12 очков) идет последним, 18-м.
Результаты других матчей игрового дня:
"Вольфсбург" - "Хайденхайм" - 1:1;
"Гамбург" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 0:0;
"Кёльн" - "Майнц" - 2:1;
"Хоффенхайм" - "Байер" - 1:0.
ФутболБоруссия (Дортмунд)Санкт-ПаулиБундеслига
 
Матч-центр
 
