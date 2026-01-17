Алькарас назвал главную цель на сезон

«

"Как я уже говорил, это (победа на Australian Open - ред.) моя главная цель на этот год. Это первый турнир сезона и самая важная задача. Мне интересно посмотреть, как я подготовился, поскольку я хорошо провел предсезонку и подошел к турниру в хорошей форме. Я действительно мотивирован на этот трофей, на то, чтобы показать хороший результат здесь. Поэтому я готовлюсь максимально, насколько это в моих силах, и с нетерпением жду начала турнира", - сказал Алькарас на пресс-конференции.