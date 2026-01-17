Рейтинг@Mail.ru
Алькарас назвал главную цель на сезон
01:48 17.01.2026
Алькарас назвал главную цель на сезон
Алькарас назвал главную цель на сезон
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что ключевой целью на сезон 2026 года для него является победа на Открытом чемпионате Австралии.
Алькарас назвал главную цель на сезон

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
© Соцсети Уимблдона
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что ключевой целью на сезон 2026 года для него является победа на Открытом чемпионате Австралии.
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. Алькарас является двукратным победителем Открытого чемпионата США (2022, 2025), Уимблдона (2023, 2024) и Открытого чемпионата Франции (2024, 2025). Для завоевания карьерного шлема (титулы на всех турнирах Большого шлема) ему не хватает лишь победы в Австралии.
"Как я уже говорил, это (победа на Australian Open - ред.) моя главная цель на этот год. Это первый турнир сезона и самая важная задача. Мне интересно посмотреть, как я подготовился, поскольку я хорошо провел предсезонку и подошел к турниру в хорошей форме. Я действительно мотивирован на этот трофей, на то, чтобы показать хороший результат здесь. Поэтому я готовлюсь максимально, насколько это в моих силах, и с нетерпением жду начала турнира", - сказал Алькарас на пресс-конференции.
Алькарасу 22 года. Всего в его активе 24 титула в одиночном разряде, включая шесть побед на турнирах Большого шлема. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала
