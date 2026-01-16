Рейтинг@Mail.ru
Журова назвала новый контракт Садулаева плевком в сторону европейцев - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/zhurova-2068392963.html
Журова назвала новый контракт Садулаева плевком в сторону европейцев
Журова назвала новый контракт Садулаева плевком в сторону европейцев - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Журова назвала новый контракт Садулаева плевком в сторону европейцев
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что подписание контракта российского борца Абдулрашида... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T19:08:00+03:00
2026-01-16T19:08:00+03:00
европа
париж
словакия
светлана журова
абдулрашид садулаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/104036/90/1040369043_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa531161a4476f3361dfb305a3b5ed83.jpg
https://ria.ru/20260113/borba-2067620430.html
европа
париж
словакия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/104036/90/1040369043_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_4f7220240d319e31c081887308793287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
европа, париж, словакия, светлана журова, абдулрашид садулаев
Европа, Париж, Словакия, Светлана Журова, Абдулрашид Садулаев
Журова назвала новый контракт Садулаева плевком в сторону европейцев

Журова: Садулаев плюнул в европейцев, подписав контракт с американской лигой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что подписание контракта российского борца Абдулрашида Садулаева с американской лигой Real American Freestyle (RAF) является плевком в сторону европейцев.
Ранее RAF сообщила в соцсетях о подписании контракта с Садулаевым.
"С одной стороны, это печально. Наших спортсменов не допускают до международных соревнований, и им приходится подписывать такие контракты. С другой стороны, Садулаев этим подписанием демонстрирует всему миру двойные стандарты. Его не допускают до других соревнований, а американцы считают его величайшим спортсменом и с удовольствием подписывают с ним контракт. Этот случай показывает, что пора прекращать эту вакханалию. Его допускали как спортсмена, а страны не давали визы. Так что подписание этого контракта показывает, что американцы почему-то не обращают внимания на его гражданство, а европейцы обращают. Это серьезный плевок в их сторону", - сказала Журова.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2021), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Россиянин не был допущен до Олимпиады в Париже в 2024 году, также из-за проблем с визами он пропустил чемпионат Европы в Словакии и чемпионат мира в Хорватии в 2025 году.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Садулаев и Снайдер сформируют составы команд для матча в Атланте
13 января, 15:48
 
ЕвропаПарижСловакияСветлана ЖуроваАбдулрашид Садулаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала