Журова назвала новый контракт Садулаева плевком в сторону европейцев

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что подписание контракта российского борца Абдулрашида Садулаева с американской лигой Real American Freestyle (RAF) является плевком в сторону европейцев.
Ранее RAF сообщила в соцсетях о подписании контракта с Садулаевым.
"С одной стороны, это печально. Наших спортсменов не допускают до международных соревнований, и им приходится подписывать такие контракты. С другой стороны, Садулаев этим подписанием демонстрирует всему миру двойные стандарты. Его не допускают до других соревнований, а американцы считают его величайшим спортсменом и с удовольствием подписывают с ним контракт. Этот случай показывает, что пора прекращать эту вакханалию. Его допускали как спортсмена, а страны не давали визы. Так что подписание этого контракта показывает, что американцы почему-то не обращают внимания на его гражданство, а европейцы обращают. Это серьезный плевок в их сторону", - сказала Журова.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2021), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Россиянин не был допущен до Олимпиады в Париже в 2024 году, также из-за проблем с визами он пропустил чемпионат Европы в Словакии и чемпионат мира в Хорватии в 2025 году.
