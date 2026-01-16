Рейтинг@Mail.ru
"Фламенго" подал в суд на бывшего футболиста "Зенита" Жерсона, пишут СМИ
Футбол
 
00:20 16.01.2026
"Фламенго" подал в суд на бывшего футболиста "Зенита" Жерсона, пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" подал в суд на бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Жерсона по поводу имиджевых прав, сообщает ESPN Brasil. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" подал в суд на бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Жерсона по поводу имиджевых прав, сообщает ESPN Brasil.
По информации источника, "Фламенго" требует с футболиста и компании FGM Sports, принадлежащей отцу Жерсона и управляющей его карьерой, 42,75 млн реалов (6,862 млн евро) штрафа.
Контракт на использование прав на образ между Жерсоном и клубом вступил в силу в апреле 2025 года и предусматривал штраф за досрочное расторжение. По мнению "Фламенго", уход из клуба подпадает под это условие, в то время как сторона Жерсона настаивает, что договор об использовании образа автоматически прекратил действие одновременно с игровым контрактом. В окружении игрока считают, что решение "Фламенго" обратиться в суд связано с переходом Жерсона в "Крузейро".
Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей, пропустив часть сезона из-за травмы, и забил два мяча. 10 января Жерсон был продан в "Крузейро".
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"
