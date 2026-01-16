https://ria.ru/20260116/zherson-2068196006.html
"Фламенго" подал в суд на бывшего футболиста "Зенита" Жерсона, пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" подал в суд на бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Жерсона по поводу имиджевых прав, сообщает ESPN Brasil. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
