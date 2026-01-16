Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" проведет два товарищеских матча с "Шанхаем" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:49 16.01.2026 (обновлено: 18:43 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/zenit-2068377266.html
"Зенит" проведет два товарищеских матча с "Шанхаем"
"Зенит" проведет два товарищеских матча с "Шанхаем" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Зенит" проведет два товарищеских матча с "Шанхаем"
Петербургский "Зенит" проведет два товарищеских матча с китайским клубом "Шанхай Порт", сообщается в Telegram-канале российской футбольной команды. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T17:49:00+03:00
2026-01-16T18:43:00+03:00
спорт
катар
китай
зенит
российская премьер-лига (рпл)
футбол
сипг (шанхай)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060348969_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_2e5a5dca9919bc246c133bea1bae5f70.jpg
https://ria.ru/20260115/zherson-2068181855.html
катар
китай
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060348969_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_99a5bee575cff6eca4e8e974689aad8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, катар, китай, зенит, российская премьер-лига (рпл), сипг (шанхай)
Спорт, Катар, Китай, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Футбол, СИПГ (Шанхай)
"Зенит" проведет два товарищеских матча с "Шанхаем"

"Зенит" проведет два товарищеских матча с китайским клубом "Шанхай Порт"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Акрон" (Тольятти)
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" проведет два товарищеских матча с китайским клубом "Шанхай Порт", сообщается в Telegram-канале российской футбольной команды.
Первая встреча в рамках зимних сборов в Катаре пройдет 22 января и начнется в 17:30. Команды сыграют три тайма, продолжительность каждого составит 30 минут. Второй матч состоится 26 января, стартовый свисток прозвучит в 11:00. Команды планирует провести три тайма по 45 минут.
"Шанхай Порт" является победителем последних трех розыгрышей чемпионата Китая. В двух последних сезонах команда обходила в турнирной таблице "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
"Зенит" после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе место.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"
15 января, 21:28
 
ФутболСпортКатарКитайЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)СИПГ (Шанхай)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала