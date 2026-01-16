https://ria.ru/20260116/zenit-2068377266.html
"Зенит" проведет два товарищеских матча с "Шанхаем"
Петербургский "Зенит" проведет два товарищеских матча с китайским клубом "Шанхай Порт", сообщается в Telegram-канале российской футбольной команды. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Зенит" проведет два товарищеских матча с китайским клубом "Шанхай Порт"