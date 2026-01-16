Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ

«

"Мы выиграли "Кубок Содружества" и по спортивному принципу планируем в предстоящем сезоне выступать во Второй лиге. В дивизионе "Б", зона "Юг". Подали все необходимые документы в Футбольную национальную лигу и проходим процесс аттестации. Наш клуб соответствует всем критериям, которые требуются для выступления. У нас стабильная финансовая сторона, нет задолженностей, есть необходимая инфраструктура и стадион. И мы надеемся, что все будет хорошо.", - сказал Асатрян.