Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Президент луганского футбольного клуба "Заря" Араик Асатрян сообщил РИА Новости, что право выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) было завоевано по спортивному принципу и сейчас идет процесс подготовки к выступлению команды в предстоящем сезоне во Второй лиге ФНЛ.
"Заря" в 2025 году стала победительницей "Кубка Содружества". В турнире выступали 12 команд из четырех новых регионов России и Крыма. В финале луганчане выиграли у донецкого "Шахтера" - 2:2 (по пенальти – 4:3).
«
"Мы выиграли "Кубок Содружества" и по спортивному принципу планируем в предстоящем сезоне выступать во Второй лиге. В дивизионе "Б", зона "Юг". Подали все необходимые документы в Футбольную национальную лигу и проходим процесс аттестации. Наш клуб соответствует всем критериям, которые требуются для выступления. У нас стабильная финансовая сторона, нет задолженностей, есть необходимая инфраструктура и стадион. И мы надеемся, что все будет хорошо.", - сказал Асатрян.
"Мы планируем играть на арене в Абрамовке, которая находится недалеко от города Каменск-Шахтинск Ростовской области. Она расположена примерно в 100 километрах от Луганска. Мы ставим только максимальные задачи, но основная цель клуба - привлечение воспитанников луганского футбола. Хотим играть нашими ребятами и прогрессировать. Наш регион всегда славился хорошими футболистами: это и Сергей Семак, и Виктор Онопко, и Сергей Юран, и Эдуард Мор. А сейчас Иван Беликов играет в "Балтике", - добавил собеседник агентства.
"Заря" из Ворошиловграда (прежнее название Луганска) в 1972 году стала чемпионом Советского Союза, на пять очков опередив киевское и тбилисское "Динамо".