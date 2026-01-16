Рейтинг@Mail.ru
Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:39 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/zarya-2068316619.html
Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ
Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ
Президент луганского футбольного клуба "Заря" Араик Асатрян сообщил РИА Новости, что право выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) было завоевано по... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T14:39:00+03:00
2026-01-16T14:39:00+03:00
футбол
заря (луганск)
вторая лига (бывшая пфл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822081971_154:0:2875:1530_1920x0_80_0_0_4431400463c6c40fd9c8ecf65158a7d4.jpg
https://ria.ru/20260116/akimov-2068315251.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822081971_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_6f890aaefb2e0fb74701c183766d65b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
заря (луганск), вторая лига (бывшая пфл)
Футбол, Заря (Луганск), Вторая лига (бывшая ПФЛ)
Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ

Президент луганской "Зари" Асатрян: по спортивному принципу идем в ФНЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОфициальный мяч Российской премьер-лиги
Официальный мяч Российской премьер-лиги - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Президент луганского футбольного клуба "Заря" Араик Асатрян сообщил РИА Новости, что право выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) было завоевано по спортивному принципу и сейчас идет процесс подготовки к выступлению команды в предстоящем сезоне во Второй лиге ФНЛ.
"Заря" в 2025 году стала победительницей "Кубка Содружества". В турнире выступали 12 команд из четырех новых регионов России и Крыма. В финале луганчане выиграли у донецкого "Шахтера" - 2:2 (по пенальти – 4:3).
«
"Мы выиграли "Кубок Содружества" и по спортивному принципу планируем в предстоящем сезоне выступать во Второй лиге. В дивизионе "Б", зона "Юг". Подали все необходимые документы в Футбольную национальную лигу и проходим процесс аттестации. Наш клуб соответствует всем критериям, которые требуются для выступления. У нас стабильная финансовая сторона, нет задолженностей, есть необходимая инфраструктура и стадион. И мы надеемся, что все будет хорошо.", - сказал Асатрян.
"Мы планируем играть на арене в Абрамовке, которая находится недалеко от города Каменск-Шахтинск Ростовской области. Она расположена примерно в 100 километрах от Луганска. Мы ставим только максимальные задачи, но основная цель клуба - привлечение воспитанников луганского футбола. Хотим играть нашими ребятами и прогрессировать. Наш регион всегда славился хорошими футболистами: это и Сергей Семак, и Виктор Онопко, и Сергей Юран, и Эдуард Мор. А сейчас Иван Беликов играет в "Балтике", - добавил собеседник агентства.
"Заря" из Ворошиловграда (прежнее название Луганска) в 1972 году стала чемпионом Советского Союза, на пять очков опередив киевское и тбилисское "Динамо".
Дмитрий Акимов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Причиной смерти Акимова стала сердечная недостаточность, сообщил источник
Вчера, 14:34
 
ФутболЗаря (Луганск)Вторая лига (бывшая ПФЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала