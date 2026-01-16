Рейтинг@Mail.ru
"Что ж такие худые!?" У Загитовой случился мандраж на "Ледниковом"
Фигурное катание
 
19:45 16.01.2026
"Что ж такие худые!?" У Загитовой случился мандраж на "Ледниковом"
"Что ж такие худые!?" У Загитовой случился мандраж на "Ледниковом" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Что ж такие худые!?" У Загитовой случился мандраж на "Ледниковом"
Алина Загитова будто назло критикам вернулась к работе ведущей - красивая, стройная и уверенная. РИА Новости Спорт рассказывает о возвращении самоироничной... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
фигурное катание
алина загитова
татьяна волосожар
алексей ягудин
авторы риа новости спорт
2026
Анастасия Панина
Анастасия Панина
алина загитова, татьяна волосожар, алексей ягудин
Фигурное катание, Алина Загитова, Татьяна Волосожар, Алексей Ягудин, Авторы РИА Новости Спорт

"Что ж такие худые!?" У Загитовой случился мандраж на "Ледниковом"

© РИА Новости / Андрей Фетисов
Алина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Андрей Фетисов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Алина Загитова будто назло критикам вернулась к работе ведущей - красивая, стройная и уверенная. РИА Новости Спорт рассказывает о возвращении самоироничной олимпийской чемпионки к деятельности, за которую ее нещадно ругали.

А сколько теперь ошибок у нее? Удивляйтесь!

Второго пришествия Загитовой в качестве ведущей "Ледникового периода" ждали, наверное, не меньше, чем появления Трусовой-Щербаковой-Косторной в полном составе с новыми звездными партнерами. Олимпийская чемпионка будоражит каждым шагом - во что оделась, как накрасилась, что сказала и о чем умолчала.
Хейтеры могут спорить с этим сколько угодно, но Алина правда значительно прибавила в профессионализме. Помимо нарабатывающегося с каждым эфиром мастерства, к ней пришла настоящая уверенность. Не истерические бесполезные аутотренинги "Я могу, я могу, я могу!", бьющиеся о первую же ситуацию, которая пошла не по плану, а стойкая внутренняя опора.
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Не хочу быть второй Загитовой": честное интервью юной звезды Тутберидзе
4 января, 13:00
Она на своем месте и она не девочка для битья с микрофоном. Ее позвали, потому что она может быть ведущей, и всем интересно наблюдать, как она это сделает. В первые сезоны в ее глазах частенько мелькала паника, теперь этого нет. Почти нет ошибок и переснятых на несколько раз дублей. Была одна забавная оговорка, из которой Загитова вышла самым правильном образом - громко расхохоталась и спокойно переделала как надо: "Константин (Раскатов – партнер Анны Щербаковой) приходит на тренировку на полтора часа раньше всех и уходит на полтора часа раньше всех…Ха-ха, давайте еще раз!"
© Фото : Александр Мысякин / Sport24
Алина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Александр Мысякин / Sport24
Алина Загитова
Когда нужно было вытащить из участников острый ответ на интересный вопрос, она, не стесняясь, дожимала до конца. Федор Федотов (это уже его третий сезон, прежде он выигрывал в паре с Татьяной Волосожар и был в финале с Евгенией Медведевой) и Татьяна Тотьмянина никак не хотели отвечать, ощущают ли конкуренцию с "бывшими". Тогда Алина напрямую переспросила: "И все-таки что с конкуренцией?"
Для первого эфира Загитова (наверное, в соавторстве со стилистами проекта) выбрала короткое черное платье ассиметричного кроя с открытыми плечами. Для ассоциаций с зимой верх оформлен пушистым мехом. Макияж нежный с тонкими длинными стрелками, гладкая укладка. Вкупе с идеальной формой можно было бы прямо в таком виде помещать ее в пластиковую коробку как куклу Барби для поколения альфа.

"Это Серябкина?"

Честно говоря, когда понимаешь, как много ее обсуждают, становится не по себе. Вот Алина в платье и с гримом проходит по коридору на лед, чтобы начать съемку. Какие-то обитатели Малой спортивной арены в униформе (охранники или работники заливочной машины) провожают ее взглядом и говорят вслух: "Что ж они все такие худые-то!"
Кто-то из стоящих перед большим монитором людей, видя на нем Загитову, также вслух озвучивает мысли: "Это кто, Серябкина?" Учитывая, что на съемки "Ледникового" не приходят случайные люди, и совершенно ясно, что экс-солистка группы Serebroне могла бы оказаться здесь в коньках и с микрофоном, можно считать эту фразу шуткой в адрес Алины. Мол, она изменилась до неузнаваемости.
© Фото : Социальные сети Алины Загитовой
Алина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Социальные сети Алины Загитовой
Алина Загитова
Знаете, да. Есть одна вещь, в которой Загитова действительно стала другой. Через ее агента и координатора съемок до журналистов донесли новость, что Алина выйдет к прессе в конце съемочного дня. Это был шок, потому что последний такой выход без предварительного согласования вопросов и тщательного отбора журналистов был так давно, что даже и не вспомнить. Наверное, еще когда Алина была действующей спортсменкой и, выполняя обязательства, приходила в микст-зону.
И слово свое она сдержала, причем нашла время в коротеньком перерыве между поправлением грима после прокатов и записью подводок и рекламы. Не сделай она этого, рабочий день журналистов на "Ледниковом" удлинился бы еще часа на полтора. Потому что никто в ожидании Загитовой, конечно, домой бы не ушел.

Заставила Ягудина бить коньком лед

Вышла она к прессе тоненькая и ослепительно красивая. Иногда люди после такого стремительного социального взлета теряют доброту и душевное расположение к окружающим. Судя по всему, Загитова смогла это в себе сохранить, просто очень редко показывает вот так открыто.
"Меня переполняют чувства и эмоции от возвращения (в проект). Как только я переступила порог арены, сразу почувствовала себя как дома. Поначалу очень нервничала, как на соревнованиях, давно у меня не было такого мандража. Но потом увидела родные лица, вся команда очень тепло меня приняла, и мне стало спокойно. Спасибо, что в меня поверили, дали шанс проявить себя", - сказала Загитова.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
10 января, 23:16
Она искренне обрадовалась словам журналистов о том, что в ее работе ведущей виден большой прогресс, и даже не исключила возможности однажды выйти на лед в качестве участницы проекта.
«
"Буду ли я когда-нибудь участницей "Ледникового периода"? Никогда не говори "никогда", я не буду этого исключать. Но пока я очень комфортно чувствую себя на месте ведущей. Я много работаю над этим", - добавила Алина.
Наверное, отвечала бы на вопросы очень долго, потому что их накопилось очень много, но рядом начал буквально бить коньком и высекать снежные искры Алексей Ягудин. Алина извинилась и быстро убежала записывать рекламные подводки, чтобы не задерживать рабочий день съемочной группы. Все как во французской пословице про точность - вежливость королей.
 
Фигурное катание
Алина Загитова
Татьяна Волосожар
Алексей Ягудин
 
Матч-центр
 
