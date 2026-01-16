"Что ж такие худые!?" У Загитовой случился мандраж на "Ледниковом"

Алина Загитова будто назло критикам вернулась к работе ведущей - красивая, стройная и уверенная. РИА Новости Спорт рассказывает о возвращении самоироничной олимпийской чемпионки к деятельности, за которую ее нещадно ругали.

А сколько теперь ошибок у нее? Удивляйтесь!

Второго пришествия Загитовой в качестве ведущей "Ледникового периода" ждали, наверное, не меньше, чем появления Трусовой-Щербаковой-Косторной в полном составе с новыми звездными партнерами. Олимпийская чемпионка будоражит каждым шагом - во что оделась, как накрасилась, что сказала и о чем умолчала.

Хейтеры могут спорить с этим сколько угодно, но Алина правда значительно прибавила в профессионализме. Помимо нарабатывающегося с каждым эфиром мастерства, к ней пришла настоящая уверенность. Не истерические бесполезные аутотренинги "Я могу, я могу, я могу!", бьющиеся о первую же ситуацию, которая пошла не по плану, а стойкая внутренняя опора.

Она на своем месте и она не девочка для битья с микрофоном. Ее позвали, потому что она может быть ведущей, и всем интересно наблюдать, как она это сделает. В первые сезоны в ее глазах частенько мелькала паника, теперь этого нет. Почти нет ошибок и переснятых на несколько раз дублей. Была одна забавная оговорка, из которой Загитова вышла самым правильном образом - громко расхохоталась и спокойно переделала как надо: "Константин (Раскатов – партнер Анны Щербаковой) приходит на тренировку на полтора часа раньше всех и уходит на полтора часа раньше всех…Ха-ха, давайте еще раз!"

© Фото : Александр Мысякин / Sport24 Алина Загитова © Фото : Александр Мысякин / Sport24 Алина Загитова

Когда нужно было вытащить из участников острый ответ на интересный вопрос, она, не стесняясь, дожимала до конца. Федор Федотов (это уже его третий сезон, прежде он выигрывал в паре с Татьяной Волосожар и был в финале с Евгенией Медведевой) и Татьяна Тотьмянина никак не хотели отвечать, ощущают ли конкуренцию с "бывшими". Тогда Алина напрямую переспросила: "И все-таки что с конкуренцией?"

Для первого эфира Загитова (наверное, в соавторстве со стилистами проекта) выбрала короткое черное платье ассиметричного кроя с открытыми плечами. Для ассоциаций с зимой верх оформлен пушистым мехом. Макияж нежный с тонкими длинными стрелками, гладкая укладка. Вкупе с идеальной формой можно было бы прямо в таком виде помещать ее в пластиковую коробку как куклу Барби для поколения альфа.

"Это Серябкина?"

Честно говоря, когда понимаешь, как много ее обсуждают, становится не по себе. Вот Алина в платье и с гримом проходит по коридору на лед, чтобы начать съемку. Какие-то обитатели Малой спортивной арены в униформе (охранники или работники заливочной машины) провожают ее взглядом и говорят вслух: "Что ж они все такие худые-то!"

Кто-то из стоящих перед большим монитором людей, видя на нем Загитову, также вслух озвучивает мысли: "Это кто, Серябкина?" Учитывая, что на съемки "Ледникового" не приходят случайные люди, и совершенно ясно, что экс-солистка группы Serebroне могла бы оказаться здесь в коньках и с микрофоном, можно считать эту фразу шуткой в адрес Алины. Мол, она изменилась до неузнаваемости.

© Фото : Социальные сети Алины Загитовой Алина Загитова © Фото : Социальные сети Алины Загитовой Алина Загитова

Знаете, да. Есть одна вещь, в которой Загитова действительно стала другой. Через ее агента и координатора съемок до журналистов донесли новость, что Алина выйдет к прессе в конце съемочного дня. Это был шок, потому что последний такой выход без предварительного согласования вопросов и тщательного отбора журналистов был так давно, что даже и не вспомнить. Наверное, еще когда Алина была действующей спортсменкой и, выполняя обязательства, приходила в микст-зону.

И слово свое она сдержала, причем нашла время в коротеньком перерыве между поправлением грима после прокатов и записью подводок и рекламы. Не сделай она этого, рабочий день журналистов на "Ледниковом" удлинился бы еще часа на полтора. Потому что никто в ожидании Загитовой, конечно, домой бы не ушел.

Заставила Ягудина бить коньком лед

Вышла она к прессе тоненькая и ослепительно красивая. Иногда люди после такого стремительного социального взлета теряют доброту и душевное расположение к окружающим. Судя по всему, Загитова смогла это в себе сохранить, просто очень редко показывает вот так открыто.

"Меня переполняют чувства и эмоции от возвращения (в проект). Как только я переступила порог арены, сразу почувствовала себя как дома. Поначалу очень нервничала, как на соревнованиях, давно у меня не было такого мандража. Но потом увидела родные лица, вся команда очень тепло меня приняла, и мне стало спокойно. Спасибо, что в меня поверили, дали шанс проявить себя", - сказала Загитова.

Она искренне обрадовалась словам журналистов о том, что в ее работе ведущей виден большой прогресс, и даже не исключила возможности однажды выйти на лед в качестве участницы проекта.

« "Буду ли я когда-нибудь участницей "Ледникового периода"? Никогда не говори "никогда", я не буду этого исключать. Но пока я очень комфортно чувствую себя на месте ведущей. Я много работаю над этим", - добавила Алина.