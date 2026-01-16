https://ria.ru/20260116/zagitova-2068385448.html
Авербух оценил работу Загитовой на "Ледниковом периоде"
Авербух оценил работу Загитовой на "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Авербух оценил работу Загитовой на "Ледниковом периоде"
Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух отметил в разговоре с журналистами, что фигуристка Алина Загитова много работает и прекрасно справляется с ролью... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T18:33:00+03:00
2026-01-16T18:33:00+03:00
2026-01-16T18:33:00+03:00
фигурное катание
алина загитова
илья авербух
алена косторная
евгения медведева
александра игнатова (трусова)
елизавета туктамышева
анна щербакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985658693_218:61:1194:610_1920x0_80_0_0_95693613669f3d27fca64408597622d1.jpg
https://ria.ru/20260110/zagitova-2067169591.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985658693_103:0:1200:823_1920x0_80_0_0_bac477d83c646210de5bfe69062f57d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алина загитова, илья авербух, алена косторная, евгения медведева, александра игнатова (трусова), елизавета туктамышева, анна щербакова, алексей ягудин
Фигурное катание, Алина Загитова, Илья Авербух, Алена Косторная, Евгения Медведева, Александра Игнатова (Трусова), Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин
Авербух оценил работу Загитовой на "Ледниковом периоде"
Авербух: Загитова прекрасно справляется с ролью ведущей «Ледникового периода»
КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух отметил в разговоре с журналистами, что фигуристка Алина Загитова много работает и прекрасно справляется с ролью ведущей проекта.
Съемки нового сезона телешоу "Ледниковый период" начались 14 января в спортивном комплексе "Лужники". Ведущими стали Загитова
и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин
.
"Алина всегда прекрасна. Не стану говорить, что именно меняется. Она очаровательна. Мне понравилось, как она вела программу. Алина очень много работает на телевидении, на Первом канале, в фигурном катании. Мне кажется, она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво", - сказал Авербух
.
Одним из членов жюри является серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Российские фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова
и Елизавета Туктамышева
участвуют в соревновательной части проекта.
"Для меня было очень важно в этом проекте сделать определенный акцент на наших замечательных девушках‑одиночницах, на тех, кто является лицом нашей страны, чтобы они все были вместе в одном проекте. Я счастлив, что в проекте участвуют и Алина Загитова, и Женя Медведева, и Саша Трусова, и Алена Косторная, и, конечно, Анечка Щербакова, Лиза Туктамышева. Наши герои одиночного катания", - добавил продюсер.