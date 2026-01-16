Авербух оценил работу Загитовой на "Ледниковом периоде"

"Для меня было очень важно в этом проекте сделать определенный акцент на наших замечательных девушках‑одиночницах, на тех, кто является лицом нашей страны, чтобы они все были вместе в одном проекте. Я счастлив, что в проекте участвуют и Алина Загитова, и Женя Медведева, и Саша Трусова, и Алена Косторная, и, конечно, Анечка Щербакова, Лиза Туктамышева. Наши герои одиночного катания", - добавил продюсер.