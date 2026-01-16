"Им нужен психиатр": Васильев оценил запрет Латвии общаться с россиянами

Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.

"И даже говорить об этом не будет, потому что это полная глупость. Я думаю, что значительная часть спортсменов - разумные люди, они, скорее всего, не будут следовать данным рекомендациям. И они останутся просто сотрясанием воздуха. Так как это глупо – советовать, с кем общаться, а с кем нет, что можно говорить, а что нет", - добавил собеседник агентства.