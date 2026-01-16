https://ria.ru/20260116/vasilev-2068304010.html
"Им нужен психиатр": Васильев оценил запрет Латвии общаться с россиянами
Рекомендации спортивных властей Латвии атлетам страны не общаться на соревнованиях с коллегами из России и Белоруссии можно объяснить только невысоким уровнем... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
дмитрий васильев
спорт
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Рекомендации спортивных властей Латвии атлетам страны не общаться на соревнованиях с коллегами из России и Белоруссии можно объяснить только невысоким уровнем интеллекта, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.
"О спорте в этой ситуации не идет никакой речи, это просто умалишенные люди, которым нужно обратиться к специалистам по психиатрии. Это же просто бред сумасшедшего, это диагноз. Спортсмены здесь при чем? Они не должны иметь никакого отношения к политике. А власти уже находятся в агонии, они не знают, что с нами делать и как нам еще навредить. Этим решением они показывают свой уровень интеллекта. Потому что воспитанный и высокоинтеллектуальный человек никогда в жизни не будет делать таких предложений", - сказал Васильев
"И даже говорить об этом не будет, потому что это полная глупость. Я думаю, что значительная часть спортсменов - разумные люди, они, скорее всего, не будут следовать данным рекомендациям. И они останутся просто сотрясанием воздуха. Так как это глупо – советовать, с кем общаться, а с кем нет, что можно говорить, а что нет", - добавил собеседник агентства.